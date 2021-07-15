Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Чаще всего кредиты с господдержкой оформляли москвичи, жители Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского края, Свердловской, Тюменской областей, Татарстана, Новосибирской и Ростовской областей и Башкортостана. Если в 2019 году было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов, то в 2020-м, в том числе благодаря программе льготной ипотеки - уже 1,7 млн.

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Программа льготной ипотеки со ставкой до 6,5% была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли, повышения доступности ипотеки и улучшения жилищных условий россиян, что является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Кредиты ограничивались суммой в 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других регионов.

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С 2 июля изменились условия программы - максимальная сумма кредита теперь 3 млн рублей для всех регионов, а максимальная процентная ставка - 7%.

Банкам по программе льготной ипотеки компенсируются недополученные процентные доходы в размере разницы между ключевой ставкой, увеличенной на три процентных пункта, и ставкой по кредиту для заемщика в течение всего срока кредита.

Ипотека продолжает оставаться востребованным инструментом улучшения жилищных условия. За первые шесть месяцев 2021 года в России выдано 936 тысяч ипотечных кредитов, это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка, отмечал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин

Переформатирование программы льготного ипотечного кредитования на новостройки, по мнению экспертов, даст новой импульс развитию региональных программ ипотечного кредитования.

Снижение лимита стоимости жилья в значительной мере отсечет инвестиционный спрос, считает независимый эксперт Андрей Бархота.

"Повышение номинальной ставки льготных ипотечных кредитов не должно создавать иллюзию снижения доступности этих механизмов. Среди рыночных программ ипотечного кредитования уже наметилась тенденция роста процентных ставок. До конца года ставки предложения по рыночным ипотечным кредитам для приобретения жилья на первичном рынке могут вырасти еще на 0,7 - 1,5 п.п. В этой связи новые условия ипотечной программы в значительной мере ограничивают этот рост", - считает он.

Продление льготной ипотечной программы будет способствовать развитию жилищного строительства и решению жилищного вопроса россиян, считает он. В то же время произойдет сглаживание разницы между рыночными и льготными программами, кредиторы приспособятся к работе по рыночным программам. "В идеале - в момент окончательного завершения льготной программы ипотечного кредитования приобретатели жилья этого не заметят", - подчеркивает Бархота.

С июля расширились условия семейной ипотеки, которая реализуется в рамках нацпроекта "Демография": ранее программа была рассчитана на семьи, где не ранее 2018 года родился второй или последующий ребенок, или же есть ребенок-инвалид. Ею уже воспользовались более 153 тысяч семей. Теперь стать участниками программы могут семьи даже с единственным ребенком, родившимся в этот период, напоминают в АНО "Национальные приоритеты". Это еще 1,5 миллиона семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия. По этой программе кредит можно взять на покупку квартиры в новостройке, покупку или строительство частного дома. Максимальная сумма кредита - до 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, до 6 млн - для остальных регионов. Первоначальный взнос - не менее 15%. Особые условия действуют для Дальнего Востока: ставка - до 5%, а жилье можно купить и на вторичном рынке (в сельском поселении).

"Госпрограмма семейной ипотеки на новых условиях позволит расширить круг заемщиков за счет включения в нее семей с одним ребенком, это отчасти позволит нивелировать снижение спроса на льготную ипотеку в крупных мегаполисах", - говорит руководитель управления ипотечных продаж "Промсвязьбанка" Татьяна Чернышева.

По этой льготной программе семьи могут и рефинансировать ранее полученные кредиты, подчеркивает директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов. Причем это могут быть кредиты, оформленные еще до появления в семье детей.