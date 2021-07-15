Аномальная жара вызовет рост цен на три группы товаров

Как отметил эксперт, к первой категории относятся продукты, на которые сейчас резко повысился спрос: мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Ко второй – товары, для перевозки и хранения которых нужен определенный температурный режим: сливочное масло, замороженные полуфабрикаты. По словам Федякова, для хранения и перевозки этой продукции нужно, чтобы холодильные камеры могли поддерживать необходимую температуру.

К третьей группе относятся товары, связанные с сельским хозяйством, в частности, с животноводством, заявил эксперт. В такую жару животные начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои и их масса тела. Это приводит к уменьшению производственных показателей и, соответственно, к росту цен на эту продукцию, пояснил Федяков.