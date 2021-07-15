Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Аномальная жара: россиян предупредили о подорожании трех групп товаров

Лера Букина
55 минут назад
Из-за жары в европейской части России, сохраняющейся с середины июня, могут подорожать три категории товаров, сообщил в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
Аномальная жара вызовет рост цен на три группы товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметил эксперт, к первой категории относятся продукты, на которые сейчас резко повысился спрос: мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Ко второй – товары, для перевозки и хранения которых нужен определенный температурный режим: сливочное масло, замороженные полуфабрикаты. По словам Федякова, для хранения и перевозки этой продукции нужно, чтобы холодильные камеры могли поддерживать необходимую температуру.
«К сожалению, не всегда холодильники справляются в этой аномальной жаре, иногда выходят из строя, и целые партии продукции приходится списывать. Таким образом растет себестоимость произведенной продукции и как следствие приходится повышать цены», – предупредил Федяков.
К третьей группе относятся товары, связанные с сельским хозяйством, в частности, с животноводством, заявил эксперт. В такую жару животные начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои и их масса тела. Это приводит к уменьшению производственных показателей и, соответственно, к росту цен на эту продукцию, пояснил Федяков.
Как заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, удорожание основных продуктов питания, без которых не может обойтись ни одна семья, наблюдается сегодня и будет происходить дальше.
Личный счет,Иван Федяков,Петр Шелищ,Advis.ru,ИА Sputnik,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители