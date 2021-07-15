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Названа лучшая валюта для сбережений в ближайший год

Лера Букина
22 минуты назад
Из-за высокой инфляции в США не исключено ослабление по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе рубля, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Доллар будет лучшей валютой для сбережений в ближайший год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В связи с этим для хранения сбережений в ближайшие 6-12 месяцев лучшей валютой будет доллар, уверен эксперт.
Как заявило Министерство труда США во вторник, 13 июля, в стране зафиксировано неожиданное ускорение годовой инфляции – с майских 5% до 5,4%. Темпы повышения цен в стране остаются на рекордном уровне с августа 2008 года три месяца подряд.
«Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС», – отмечает аналитик.
Однако, по словам Бабина, чиновники регулятора внушают себе и рынкам, что всплеск инфляции представляет собой временное явление, инвесторы будут сохранять оптимизм.
При сохранении высокой инфляции в США в следующие месяцы ожидается глубокое разочарование участников рынков, которое может повлечь за собой сильное снижение валют развивающихся стран к доллару.
В такой ситуации российская валюта продемонстрирует опережающие темпы ослабления наряду с развивающимися валютами, которые являются наиболее чувствительными к коррекции глобальных денежно-кредитных условий.
Как заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, самыми уязвимыми в случае повышения рисков в близкой перспективе будут валюты развивающихся рынков и экспортеров сырья.
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