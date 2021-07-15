Работодатели будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются вакцинироваться от коронавируса и при этом не предоставляют документы, подтверждающие медицинские противопоказания. В частности, в Москве нужно начать отстранять сотрудников с 15 августа, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля.

Как сообщили в ведомстве, нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» может стать причиной для отстранения работников.

Вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Работодатель может отстранить сотрудников без сохранения заработной платы, в частности, тех, кто работает дистанционно и не имеет противопоказаний к прививке.

Если работник не хочет вакцинироваться, то от компании требуется запрос письменного отказа, после чего оформляется приказ об отстранении без сохранения заработной платы (ч. 3 ст. 76 ТК РФ).

Право на отстранение от работы сотрудника, который отказывается от вакцины и не имеет к ней медицинских противопоказаний, дает абзац восьмой ч. 1 ст. 76, пояснил Роструд.

У сотрудника есть возможность вернуться лишь после того, как устранит причину отстранения либо уже по окончании пандемии. Как отмечается, «работодатель вправе отстранить работника, выразившего отказ от проведения вакцинации, на период эпиднеблагополучия».

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