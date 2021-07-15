Стартапы дня: зарабатываем на соке гения и лечении Альцгеймера

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Oracle Health: кардиомонитор с искусственным интеллектом

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Стартап Oracle Health разрабатывает имплантируемый кардиомонитор с дистанционным управлением. В основе устройства - искусственный интеллект.

В компании утверждают, что Oracle Health способен предоставить врачам «исчерпывающие данные» о сердце пациента и обнаружить ранние признаки сердечных заболеваний еще до появления симптомов.

В компании подчеркивают, что носимые мониторы не могут похвастаться высокой точностью и зависят от соблюдения пациентом всех требований. Поэтому они не используются для долгосрочного мониторинга сердечной недостаточности. Имплантируемые устройства обычно точны, но стоят дорого.

Oracle Health обещает решить эту проблему: крошечный и недорогой кардиомонитор вводится кардиологом пациенту за две минуты. Эта процедура не требует инвазивной хирургии. В устройстве используются мультисенсоры, технология удаленного мониторинга и облачный искусственный интеллект для долгосрочного комплексного наблюдения за сердцем. Отслеживая тенденции в показаниях ЭКГ и тонов сердца, врачи могут обнаружить декомпенсацию сердечной недостаточности до появления симптомов.

Компания Johnson & Johnson Innovation включила Oracle Health в свою глобальную группу эксклюзивных стартапов в области медицинских технологий.

На платформе Republic стартап привлек более двух миллионов долларов от 2 619 инвесторов. Минимальное вложение - 250 долларов.

Genius Juice: сок гения

Соки и смузи, купленные в магазинах, часто содержат гораздо больше сахара и искусственных ингредиентов, чем думают покупатели. В якобы полезных напитках оказываются искусственные подсластители, эмульгаторы и стабилизаторы. Стартап Genius Juice создает линейку смузи из цельного кокоса, стремясь предоставить покупателям полезный напиток на растительной основе.

В компании утверждают, что все ее продукты - на сто процентов органические, содержат на 40 процентов меньше сахара, подходят для веганов и не содержат искусственных ингредиентов - «и все это без ущерба для великолепной текстуры и вкуса смузи».

В США стартап сотрудничает с такими гигантами, как Costco и Walmart . Онлайн-продажи компании (Shopify и Amazon ) выросли более чем на 2500 процентов в 2020 году по сравнению с 2019-м.

На Republic стартап собрал более 830 тысяч долларов от 1595 инвесторов. Минимальная инвестиция - сто долларов.

Recombinant Technologies: революционное лечение болезни Альцгеймера

Стартап Recombinant Technologies разрабатывает «революционное лечение болезни Альцгеймера» - инъекцию, уменьшающую образование бляшек, которые вызывают деменцию. В компании заявили об успешных испытаниях препарата на мышах и готовности исследовать его на добровольцах.

Болезнь Альцгеймера - распространенное заболевание, приводящее к деменции. Только в США от него страдают около 5,5 миллиона человек. Большинство современных лекарств для пациентов с БА работают на облегчение симптомов или замедление прогрессирования болезни.

В Recombinant Technologies разработали молекулу AmyTrap, которая успешно избавляется от бета-амилоидов, являющихся физиологической причиной образования бляшек в головном мозге. В стартапе обещают, что память у пациентов будет улучшаться за счет устранения физиологической причины деменции.