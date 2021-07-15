Траты на еду: россияне нашли «виновников» ускорения инфляции

На покупку продуктов более 60% россиян тратят около половины своего ежемесячного дохода, а пятую часть своего бюджета на еду тратит каждый одиннадцатый житель страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра Университета «Синергия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», - говорится в исследовании.

Абсолютное большинство россиян (96,3%) заметили существенное повышение цен в продуктовых магазинах в последние месяцы. Они отмечают, что в числе тех товаров, которые подорожали больше всего, – овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени граждане ощутили рост цен на рыбу, сахар, зерновые и макаронные изделия.

Россияне винят в ускорении инфляции ослабление курса рубля (36,1%), ценовую накрутку в торговых сетях (31%), ориентацию производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и повышенные инфляционные ожидания населения (6,6%).

Как выяснилось, три четверти россиян (77,1%) прогнозируют дальнейший рост цен на продукты в ближайшем месяце. Вместе с тем 21,5% не ждут никаких изменений, а 1,4% опрошенных рассчитывают на скорое снижение цен в магазинах. 25,8% выступили за повышение заработной платы на уровень инфляции для улучшения ситуации с ценами на продукты. 24,9% призвали более активно бороться со спекулянтами, еще 20,2% граждан считают целесообразным госрегулирование цен.

Россияне также назвали другие меры по снижению инфляции, а именно ограничение монополий (19,2%), уменьшение налогов (6,1%) и изменение ключевой ставки (3,8%).