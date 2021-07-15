Эксперты рассказали о недобросовестных схемах организаций при выдаче кредитов

Несмотря на то, что Центробанк с помощью разных инструментов контролирует соблюдение банками требований по предельному значению полной стоимости кредита (ПСК) (анализ регулярно предоставляемой банками отчетности, инспекционные проверки, проверки в рамках поведенческого надзора), кредитные организации все же пытаются пользоваться не вполне чистоплотными кредитными схемами.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Помимо собственных инструментов ЦБ обращается также и к жалобам граждан, поступающим в службу защиты прав потребителей Банка России. Однако для подачи жалобы клиент должен понять, что его ввели в заблуждение и заставили переплатить. Проблема, по словам экспертов, в том, что обычному человеку сложно понять, был ли он введен в заблуждение насколько правильно рассчитана ПСК.

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«В принципе, есть специальные формулы для расчета данного показателя (хотя банк не обязан указывать их в договоре), которые можно найти. А в договоре прописываются все дополнительные платежи, которые входят в расчет ПСК. Однако простому заемщику, как правило, остается только полагаться на добросовестность и аккуратность сотрудников кредитной организации. Теоретически, на сайтах банках есть кредитные калькуляторы, но они не учитывают дополнительные платежи и дают лишь приблизительное значение ПСК», — рассказал «Газете.Ru» аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов.

Также непросто для потребителя проверить отсутствие превышения процентного значения ПСК относительно среднерыночного показателя для данного типа кредита больше, чем на треть, как того требует закон.

По словам экспертов, существует ряд схем, которые могут использовать кредитные организации для обхода требований Центробанка в части размера ПСК. Однако специалисты все же предупреждают о необходимости сохранять бдительность и внимательное относиться к деталям.

Так, чаще всего кредиторы пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и предлагают «добровольные» продукты в рамках закона, рассказал директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Например, комиссии за удобный вам способ выдачи или погашения займа, когда платный вариант предлагается по умолчанию, но у клиента есть возможность найти и убрать запрятанную в самую гущу текста предустановленную галочку согласия и выбрать другой (бесплатный) способ. На банковском рынке до недавнего времени присутствовала практика навязывания ненужных клиенту страховых продуктов. В таких случаях нужно сверять величину ежемесячного платежа без подключенной опции и вариант с подключением. Как это ни парадоксально, но даже с учетом маркетинговых ходов с повышением ставки при отказе от страховки, реальная эффективная переплата клиента зачастую оказывалась меньше, если отказаться от навязанного продукта и выбрать кредит по более высокой ставке», — говорит эксперт.

По словам члена экспертного совета Банковского института НИУ ВШЭ Александра Арифова, основным инструментом для нарушения банками ПСК является продажа клиенту дополнительных продуктов при выдаче кредита. При этом часто менеджеры банка используют некорректные методы информирования клиента: например, говорят, что в случае отказа от приобретения дополнительного продукта банк откажет ему в выдаче кредита. На самом же деле, это не так: банк заинтересован в наращивании своего кредитного портфеля и не откажет на таком основании.

В роли таких дополнений могут выступать страховые продукты, как упомянутые, так и не упомянутые в договоре. Если страховой продукт упоминается в договоре, он автоматически участвует в расчете ПСК, и на этот продукт распространяется установленный законом «период охлаждения», когда в течение 14 дней клиент может отказаться от страховки.

Кроме того, клиенту могут продавать дополнительные страховые продукты, не указанные в кредитном договоре. Это могут быть различные виды страховок: страхование жизни и здоровья, страхование потери трудоспособности и так далее. Если этот страховой продукт не упомянут в договоре потребительского кредита, то клиент имеет право его не покупать. Клиенту важно обратить внимание на то, что отказ от подобных страховых продуктов должен быть оформлен письменно, и у него должен быть зафиксирован факт письменной передачи сотруднику банка письменного отказа.

Помимо этого, клиенту могут предложить всевозможные полисы или карты лояльности, либо аналогичные продукты, подразумевающие, что клиент покупает какие-то услуги, например, юридические или консультационные, рассказывает Арифов . В данном случае, поскольку эти услуги предоставляются юридическими лицами, которые не подпадают под регулирование Банка России, то процесс отказа от этих услуг и возврата денег более проблематичен.

Бывают ситуации, когда банк продает своему заемщику некий пакет обслуживания. Тогда клиенту становятся доступны некие дополнительные услуги, например, более частые напоминания о дате платежа, смс-уведомления и так далее. Здесь клиент должен сам сделать выбор: он имеет право не покупать этот продукт, другое дело, что в нем вполне могут быть и полезные потребительские свойства, которые имеет смысл оплатить.

«Самый главный совет клиенту – если предлагается что-то, не прописанное в договоре потребительского кредитования, то клиент имеет право от этого полностью отказаться. И если банк будет продолжать настаивать, значит, нужно занимать конструктивно-агрессивную позицию и говорить о намерении жаловаться в Банк России», — заключает Александр Арифов.

Еще одна схема предусматривает одновременное заключение кредитного договора и дополнительного соглашения, изменяющего условия основного документа (в частности, может возрастать ставка или вводиться комиссия на обслуживание). Формально требования регулятора, распространяющиеся только на договор, эти действия не нарушают, чего не скажешь о правах потребителей. В дополнение к этим уловкам могут применяться расчет ПСК от максимального лимита по продукту (что снижает результаты расчета) и исключение из расчета ПСК обязательных комиссий.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково–РЭШ Егор Кривошея напоминает, что ставки по некоторым кредитам могут отличаться в зависимости от характеристик конкретного заемщика.

"По сути, график платежей — это информация о том, сколько и когда должен платить заемщик. В полном графике платежей ПСК и общая сумма платежей за весь период расходиться не должна. Если вдруг расхождение происходит, можно уточнить у представителя банка по каким причинам это происходит, особенно если по графику платежей получается большая процентная ставка, чем указана в договоре», — советует он.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова отмечает, что перед подписанием клиенту необходимо уточнить эффективную ставку по кредиту — она выше предлагаемой в оффере и реально показывает, сколько потребителю предстоит платить. Также важно узнать стоимость кредита (выражена в процентах), куда включены абсолютно все платежи в период кредитования, в том числе в пользу третьих лиц (если, например, оформляется страховка).