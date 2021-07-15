20% россиян поддержали регулирование цен по-советски

Каждый пятый (20%) россиянин высказался за государственное регулирование цен по-советски, выяснил аналитический центр «Синергия». Ещё 25% выступили за борьбу со спекулянтами; в целом половина граждан считает, что государство должно вмешаться в ситуацию роста цен на продукты. Аналитики выяснили, что больше 60% россиян тратят на продукты продукты около половины ежемесячного дохода, а у 16% на еду уходит весь заработок.

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Внимание на рост цен обратили почти все россияне — 96,3% опрошенных, говорится в отчёте «Синергии». Данные были собраны среди 5000 участников от 20 до 55 лет.

По мнению участников опроса, увеличение цен происходит по нескольким причинам. Ослабление курса рубля отметили 36,1%, накрутку цен в торговых сетях — 31%, ориентацию производителей на экспорт — 26,3%, пессимизм общества в отношении инфляции — 6,6%.

Россияне предложили свои методы борьбы со ростом цен. Большинство из них, 25,8%, предложили повысить заработную плату на уровень инфляции. Ещё 24,9% попросили государство активнее бороться со спекулянтами. Госрегулирование цен посчитали правильной мерой 20,2% участников.

Недавно ФАС оценила идею применить советскую систему для снижения цен на социально значимые продукты. Ведомство считает такую меру допустимой, но только в крайнем случае.

«Секрет» уже рассказывал, что председатель Союза потребителей России и бывший депутат Госдумы Пётр Шелищ пообещал осенний рост цен на еду. Он считает, что основные продукты питания будут покупать по любой цене, поэтому регулировать их стоимость не получится.