20% россиян поддержали регулирование цен по-советски

Каждый пятый (20%) россиянин высказался за государственное регулирование цен по-советски, выяснил аналитический центр «Синергия». Ещё 25% выступили за борьбу со спекулянтами; в целом половина граждан считает, что государство должно вмешаться в ситуацию роста цен на продукты. Аналитики выяснили, что больше 60% россиян тратят на продукты продукты около половины ежемесячного дохода, а у 16% на еду уходит весь заработок.
Внимание на рост цен обратили почти все россияне — 96,3% опрошенных, говорится в отчёте «Синергии». Данные были собраны среди 5000 участников от 20 до 55 лет.
По мнению участников опроса, увеличение цен происходит по нескольким причинам. Ослабление курса рубля отметили 36,1%, накрутку цен в торговых сетях — 31%, ориентацию производителей на экспорт — 26,3%, пессимизм общества в отношении инфляции — 6,6%.
Россияне предложили свои методы борьбы со ростом цен. Большинство из них, 25,8%, предложили повысить заработную плату на уровень инфляции. Ещё 24,9% попросили государство активнее бороться со спекулянтами. Госрегулирование цен посчитали правильной мерой 20,2% участников.
Недавно ФАС
оценила идею применить советскую систему для снижения цен на социально значимые продукты. Ведомство считает такую меру допустимой, но только в крайнем случае.
«Секрет» уже рассказывал, что председатель Союза потребителей России и бывший депутат Госдумы Пётр Шелищ
пообещал осенний рост цен на еду. Он считает, что основные продукты питания будут покупать по любой цене, поэтому регулировать их стоимость не получится.
По данным Детского фонда ООН, с 2018 по 2020 год сотни тысяч жителей России находились на грани голода, ещё примерно 9 млн недоедали. В целом, по данным ЮНИСЕФ, число голодающих в мире выросло до максимума с 2005 года. Хуже всего дела обстоят в Азии и Африке.