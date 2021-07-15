Пик пройден: ожидается снижение цен на мясо

Пик повышения цен, который произошел на фоне пандемии, пройден, в этой связи новых скачков цен на продукты питания не ожидается, отметила заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова. Насыщение внутреннего рынка наряду с повышающейся конкуренцией приведет к сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо разного вида, указали в Минсельхозе России
. Ведомство прогнозирует, что цены на все виды мяса в 2021 году сохранятся на стабильном уровне.