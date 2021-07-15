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Пик пройден: ожидается снижение цен на мясо

Лера Букина
26 минут назад
Во втором полугодии 2021 года стоимость курятины, свинины и говядины будет стабильной, а может даже упасть. Об этом сообщили главы Национального союза птицеводов и Национальной мясной ассоциации, пишут «Известия».
Пик пройден: ожидается снижение цен на мясо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Последнее время мы наблюдали увеличение цены на мясо, что было связано, прежде всего, с эпизоотической ситуацией и сокращением поголовий», — заявил руководитель Центра экономико-аналитических исследований ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» Дмитрий Гордеев.
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Пик повышения цен, который произошел на фоне пандемии, пройден, в этой связи новых скачков цен на продукты питания не ожидается, отметила заместитель руководителя практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова. Насыщение внутреннего рынка наряду с повышающейся конкуренцией приведет к сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо разного вида, указали в Минсельхозе России. Ведомство прогнозирует, что цены на все виды мяса в 2021 году сохранятся на стабильном уровне.
Увеличение производства мяса в стране будет давить на цены, отмечает генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов. Однако нынешнее ценообразование не целиком учитывает удорожание сырья, прежде всего пшеницы, сои, масла, витаминов, идущее еще с лета 2020 года, отметил он.
Прежним прогнозом увеличения производства свинины был уровень в 6–7%, однако его пришлось снизить до 4%, заявил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Именно на этот показатель ориентируются в ассоциации, подчеркнул он.
Доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерина Федюкович не видит сигналов для снижения цен на различное мясо.
«К тому же сложно ожидать значительного повышения урожая в связи с текущей засухой во многих регионах. Поэтому надеяться на ощутимое понижение цен на мясо и птицу не стоит», — подчеркивает Федюкович.
Как заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, удорожание основных продуктов питания, без которых не может обойтись ни одна семья, наблюдается сегодня и будет происходить дальше.
Личный счет,Экономика,Дмитрий Гордеев,Сергей Юшин,Петр Шелищ,Минсельхоз,
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