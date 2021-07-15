Пик пройден: ожидается снижение цен на мясо

Увеличение производства мяса в стране будет давить на цены, отмечает генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов. Однако нынешнее ценообразование не целиком учитывает удорожание сырья, прежде всего пшеницы, сои, масла, витаминов, идущее еще с лета 2020 года, отметил он.