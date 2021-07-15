Невозвратное возвратно: как вернуть деньги за задержку рейса

В случае задержки рейса пассажиры имеют право отказаться от полета и вернуть деньги даже за невозвратные билеты, а также получить компенсацию полученных убытков. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора

В ведомстве пояснили, что задержкой рейса считается «перерыв в воздушной перевозке по вине авиакомпании или вынужденная задержка самолета». Основными причинами ее могут стать технические неисправности самолета, плохие погодные условия, позднее прибытие воздушного судна.

Видео дня

В случае задержки рейса пассажир может отказаться от полета и получить деньги даже за невозвратный билет, так как «такой отказ считается вынужденным». Также за пассажиром закреплено право на возмещение убытков и компенсации морального вреда.

Так, если сорвались заранее оплаченные экскурсии или из-за проблем с вылетом пассажир опоздал на поезд, нужно составить претензию в адрес авиакомпании и приложить к ней копии документов, подтверждающих понесенные убытки.

«Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Также можно взыскать с перевозчика штраф «за просрочку доставки пассажира в пункт назначения» в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета. Однако штраф не будет взыскан, если перевозчик докажет, что просрочка рейса произошла из-за независящих от него обстоятельств.

При задержке рейса пассажир также имеет право на организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенку до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками, два телефонных звонка и два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов. Если же рейс будет задержан на срок более четырех часов, то пассажирам положено горячее питание, а также размещение в гостинице, если ожидание вылета превышает восемь часов.