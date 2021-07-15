Коснется 10 млн россиян: кому повысят пенсии в августе

Работающим пенсионерам с 1 августа будет проиндексирована страховая часть выплат. Индексация коснется около 10 миллионов работающих пенсионеров, пишет «Комсомольская правда».

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Издание отмечает, что прибавка к пенсии получится символической – максимум 297 рублей. При этом такую сумму получат не все пожилые работники, так как она зависит от их зарплаты.

Так, если пенсионер зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц, то прибавка составит около 100 рублей, а вот при 30 тысячах рублей и выше можно рассчитывать на 297 рублей. В случае, если работающий пенсионер все же уйдет на заслуженный отдых, то через пару месяцев он начнет получать повышенную пенсию, так как будут учтены все пропущенные индексации выплат. Таким образом, пенсия в среднем вырастет на 3 - 4 тысячи рублей.

Однако, по данным издания, есть возможность получить более высокую индексацию пенсии, не уходя на заслуженный отдых окончательно. Например, если пенсионер лето проводит на даче, а осенью устраивается на работу гардеробщиком, то индексация в начале следующего года ему не положена. В случае увольнения в апреле страховые взносы работодатель за него уже не платит и в июне пенсионер получает ту самую прибавку, которую должен был получить в январе.

В таком случае он теряет несколько тысяч рублей, которые мог получить с начала года, но получает в качестве зарплаты гораздо больше. Плюс с 1 августа ему также положена небольшая доплата.