Стоимость бананов в магазинах вернулась на уровень 2016 года, достигнув максимального за пять лет показателя, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата

Резкий рост начался в феврале: тогда цена 1 кг поднялась до 86,7 рублей, что на 9% превышает показатель января, и на 15% - февраля 2020-го. Пик роста пришелся на апрель — 89,3 рубля за 1 кг, в июне стоимость упала до 84,1 рубля. В первый летний месяц обычно фиксируется снижение цен на бананы, текущее же значение является самым высоким как минимум с 2013 года.

Абсолютный ценовой максимум наблюдался в марте 2015 года: тогда 1 кг поднялся в цене до 96,2 рубля.

Рост цен на бананы в рознице выявила и исследовательская компания GfK. По ее данным, в мае 2021 года стоимость 1 кг бананов составляла в магазинах в среднем 77 рублей, что на 10% превышает прошлогодний показатель.

Инна Гольфанд, партнер компании «НЭО Центр», отметила, что абсолютно все бананы Россия привозит из стран Южной Америки.Эквадор - крупнейший мировой экспортер. Так, доля этой страны в мировых поставках превышает 18%, следует из данных компании IndexBox.

Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая. Первая пятерка, в которую включены Германия и Япония, закупает 45% всего импорта.

Подорожание обусловлено стабильным спросом внутри страны, ослаблением курса рубля к доллару и локальным дефицитом поставок из Эквадора, считают аналитики. Поставки из республики в первом квартале 2021 года сократились на 11%, до 378,4 тысяч т. Экспортеры столкнулись со сложностями с отправками рефрижераторных судов и контейнеров, в которых поставляются фрукты, заторами в портах, поясняет гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий.