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Дефицит машин: госпрограмму автокредитования могут свернуть

Лера Букина
1 час назад
Минпромторг решил не перезапускать программу льготного автокредитования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Она предусматривала компенсацию 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн рублей. По большей части механизм рассчитан на модели АвтоВАЗа.
Дефицит машин: госпрограмму автокредитования могут свернуть
Фото: ТАССТАСС
В начале июня министерство выделило лимиты финансирования для банков-участников. Однако в ведомстве понимали, что в июне—июле программу не запустят, так как авторынок перегрет. По словам источников издания, участники пришли к выводу, что программа будет запущена в августе. 5 июля глава министерства Денис Мантуров заявлял, что ее собираются возобновить в 2021 году. Однако, по словам источника издания, теперь Минпромторг сообщил об отзыве лимитов финансирования. Подтверждения того, что программы снова запустят в августе или позже, отсутствуют.
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При принятии решения чиновники ссылались именно на нехватку машин и перегретый рынок, отмечают источники издания.
В «Росбанк Авто» сообщили, что Минпромторг не намерен возобновлять программу с августа. Там также считают, что на решение перезапустить программу будут влиять спрос и общая ситуация на авторынке, уровень инфляции и готовность автопроизводителей нарастить поставки автомобилей.
Как отмечается, дилеры знали, что выдача льготных автокредитов не начнется в августе.
«В этих условиях дополнительно стимулировать спрос означало бы еще больше усилить дефицит и подтолкнуть рост цен», – отметил Дмитрий Мольков, глава департамента финансовых услуг ГК «Автоспеццентр».
Перезапускать в августе программу не совсем логично, поскольку сейчас большая часть мировых заводов будет находиться на каникулах, и автомобилей может быть еще меньше, полагает директор по продажам «Авилон Volkswagen» Максим Васильев.
Клиенты нуждаются в изменении формата программы на субсидирование процентных ставок, так как такой формат был бы более популярным с учетом роста инфляции и роста цен на автомобили, отметила руководитель «Росбанк Авто» Наталья Русова.
Участники авторынка предупредили о росте цен на автомобили в связи с внедрением платформы «Автодата», куда поступят данные от эксплуатируемых в РФ машин. По словам собеседников издания, функционал «Автодаты» заставит производителей изменить коробочные решения. Также сообщается, что действующая телематика не обеспечивает данные из нового ГОСТа. Ее будет необходимо дорабатывать. Кроме того, потребуется изменение протоколов передачи данных, указал один из источников издания. Для этого будут нужны вложения в оборудование и программное обеспечение, повысятся расходы на сбор, обработку и хранение данных.
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