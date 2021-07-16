Дефицит машин: госпрограмму автокредитования могут свернуть

Минпромторг решил не перезапускать программу льготного автокредитования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Она предусматривала компенсацию 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн рублей. По большей части механизм рассчитан на модели АвтоВАЗа

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В начале июня министерство выделило лимиты финансирования для банков-участников. Однако в ведомстве понимали, что в июне—июле программу не запустят, так как авторынок перегрет. По словам источников издания, участники пришли к выводу, что программа будет запущена в августе. 5 июля глава министерства Денис Мантуров заявлял, что ее собираются возобновить в 2021 году. Однако, по словам источника издания, теперь Минпромторг сообщил об отзыве лимитов финансирования. Подтверждения того, что программы снова запустят в августе или позже, отсутствуют.

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При принятии решения чиновники ссылались именно на нехватку машин и перегретый рынок, отмечают источники издания.

В «Росбанк Авто» сообщили, что Минпромторг не намерен возобновлять программу с августа. Там также считают, что на решение перезапустить программу будут влиять спрос и общая ситуация на авторынке, уровень инфляции и готовность автопроизводителей нарастить поставки автомобилей.

Как отмечается, дилеры знали, что выдача льготных автокредитов не начнется в августе.

«В этих условиях дополнительно стимулировать спрос означало бы еще больше усилить дефицит и подтолкнуть рост цен», – отметил Дмитрий Мольков, глава департамента финансовых услуг ГК «Автоспеццентр».

Перезапускать в августе программу не совсем логично, поскольку сейчас большая часть мировых заводов будет находиться на каникулах, и автомобилей может быть еще меньше, полагает директор по продажам «Авилон Volkswagen» Максим Васильев

Клиенты нуждаются в изменении формата программы на субсидирование процентных ставок, так как такой формат был бы более популярным с учетом роста инфляции и роста цен на автомобили, отметила руководитель «Росбанк Авто» Наталья Русова.