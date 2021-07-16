Дефицит машин: госпрограмму автокредитования могут свернуть

В начале июня министерство выделило лимиты финансирования для банков-участников. Однако в ведомстве понимали, что в июне—июле программу не запустят, так как авторынок перегрет. По словам источников издания, участники пришли к выводу, что программа будет запущена в августе. 5 июля глава министерства Денис Мантуров
заявлял, что ее собираются возобновить в 2021 году. Однако, по словам источника издания, теперь Минпромторг сообщил об отзыве лимитов финансирования. Подтверждения того, что программы снова запустят в августе или позже, отсутствуют.