Отели Калининграда загружены почти на 100%

Заполняемость отелей на июль и август в Калининградской области близится к 100%, заявили «Известиям» туроператоры.

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Существует вероятность, что туда отправились россияне, привыкшие отдыхать в Европе, которая сейчас «закрыта» из-за пандемии, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

По его словам, спрос на поездки в Калининград этим летом как минимум на 50% превышает показатель доковидного 2019 года. Он ожидает сохранения высокой загрузки отелей осенью.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что сезон в Калининграде будет одним из самых удачных за последнее время.

«Мы распродали туры еще месяцы назад. Загрузка отелей близка к 100%. Когда к нам обращаются туристы, мы им с трудом что-то находим как на ближайшие даты, так и на август. И эта ситуация будет сохраняться, во всяком случае до тех пор, пока не будут введены новые ограничения», — считает эксперт.

Из-за высокого спроса и повышения себестоимости отдыха в регионе поднялись цены. По сравнению с 2019 годом они выше на 15–20%, указал Илья Уманский.

По мнению Ромашкина, в случае введения в Калининграде жестких ограничений по примеру Краснодарского края турпоток начнет ослабевать. Эксперт также склоняется к тому, что даже после открытия границ со странами Европы загрузка отелей Калининграда будет высокой, ведь российские туристы сменятся иностранными.