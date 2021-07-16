Отели Калининграда загружены почти на 100%

Заполняемость отелей на июль и август в Калининградской области близится к 100%, заявили
«Известиям» туроператоры.
Существует вероятность, что туда отправились россияне, привыкшие отдыхать в Европе, которая сейчас «закрыта» из-за пандемии, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров
(АТОР), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.
По его словам, спрос на поездки в Калининград этим летом как минимум на 50% превышает показатель доковидного 2019 года. Он ожидает сохранения высокой загрузки отелей осенью.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин
считает, что сезон в Калининграде будет одним из самых удачных за последнее время.
«Мы распродали туры еще месяцы назад. Загрузка отелей близка к 100%. Когда к нам обращаются туристы, мы им с трудом что-то находим как на ближайшие даты, так и на август. И эта ситуация будет сохраняться, во всяком случае до тех пор, пока не будут введены новые ограничения», — считает эксперт.
Из-за высокого спроса и повышения себестоимости отдыха в регионе поднялись цены. По сравнению с 2019 годом они выше на 15–20%, указал Илья Уманский.
По мнению Ромашкина, в случае введения в Калининграде жестких ограничений по примеру Краснодарского края турпоток начнет ослабевать. Эксперт также склоняется к тому, что даже после открытия границ со странами Европы загрузка отелей Калининграда будет высокой, ведь российские туристы сменятся иностранными.
Как заявили представители турбизнеса, на рынке зафиксировано снижение стоимости отдыха на южных курортах России в связи с открытием прямого авиасообщения с курортами Египта и введенными ограничениями в Краснодарском крае и Севастополе.