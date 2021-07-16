Экономист: бытовая техника подорожает на 15-20%

Локдаун, введенный в 2020 году во всем мире, все еще напоминает о себе на потребительском рынке, заявил «Московскому комсомольцу» ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников

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Ситуация привела к сокращению предложения до предела в 2020 году, серьезным сбоям в производстве мяса, молока и других продуктов. Кроме того, компании-производители лишились комплектующих и рынков сбыта, в этой связи они были вынуждены резко повысить цены. Как отмечается, такая динамика повлияла на внутрироссийскую ценовую конъюнктуру.

Такой тренд привел к удорожанию продуктов из так называемого «борщевого набора». Неопределенность, которая связана с новым урожаем ряда культур, также формирует риски.

Масленников считает, что Банк России для борьбы с инфляцией будет продолжать повышать ключевую ставку. Он не исключил повышения сразу на 0,75-1 п.п. Эксперт ожидает инфляцию по итогам года на

уровне 5,5%.

Экономист предупредил о подорожании на 15-20% непродовольственных товаров, в частности, бытовой техники, электроники, гаджетов, ведь стоимость контейнерных перевозок выросла более чем на 20%. Специалист уверен, что во втором полугодии россияне увидят совершенно другие цены на крупногабаритную бытовую и электронную технику - телевизоры, холодильники, стиральные машины. Поэтому не стоит откладывать покупку этих товаров, считает Масленников.