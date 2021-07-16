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Банки стали чаще отказывать в выдаче автокредита

Лера Букина
52 минуты назад
В июне 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты в банках сократился до 36,9%, пишет РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Банки стали чаще отказывать в выдаче автокредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В последний раз ниже данный показатель был во время ограничений, введенных на фоне пандемии, — в апреле и мае 2020 года (27,1 и 30,7% соответственно). За месяц уровень одобрения заявок на автокредиты упал на 2,3 процентного пункта. Что касается общего уровня одобрения по всем заявкам на розничные кредиты, то он планомерно повышается, в июне текущего года он достиг 39,8%.
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На снижение доли одобренных заявок на автокредиты, прежде всего, повлияла политика банков, нацеленная на выдачу автокредитов заемщикам хорошего качества, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Падение уровня одобрений может быть связано с увеличением спроса на автокредиты в связи с ускоряющейся инфляцией и ожидаемым ростом ставок по кредитам, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
На автомобильном рынке зафиксировано повышение цен на фоне дефицита новых автомобилей, сообщил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
«Также банки находятся в ожидании перезапуска льготной программы кредитования (на льготные автокредиты планируется направить 5 млрд рублей в августе 2021 года) и до этого момента стараются не наращивать долю одобряемых заявок», — добавил он.
Еще одной причиной, по которой банки уменьшают количество одобряемых заявок, является экономия на комиссионном вознаграждении, считает руководитель управления автокредитования Тинькофф банка Кирилл Григорьев.
Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов связывает ужесточение требований по кредитным заявкам с обострением ситуации с пандемией.
В ВТБ одобрение по автокредитам в июне 2021 года осталось на уровне около 50%. Такой показатель соответствует значениям как предыдущих месяцев, так и июня 2020 года. В РНКБ выявлена несущественная волатильность уровня одобрений заявок на автокредиты, но не тренд на его снижение.
Минпромторг решил не перезапускать программу льготного автокредитования, сообщили «Коммерсанту» источники. Она предусматривала компенсацию 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн рублей. По большей части механизм рассчитан на модели АвтоВАЗа.
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