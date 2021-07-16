Банки стали чаще отказывать в выдаче автокредита

В последний раз ниже данный показатель был во время ограничений, введенных на фоне пандемии, — в апреле и мае 2020 года (27,1 и 30,7% соответственно). За месяц уровень одобрения заявок на автокредиты упал на 2,3 процентного пункта. Что касается общего уровня одобрения по всем заявкам на розничные кредиты, то он планомерно повышается, в июне текущего года он достиг 39,8%.