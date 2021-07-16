По осени считают: россиянам дали совет по покупке валюты

Россиянам вскоре придется серьезно задуматься о том, что делать с накоплениями и стоит ли обменивать те, что сейчас вложены в валюту. Об этом со ссылкой на экономиста Михаила Делягина , пишет ИА DEITA.RU

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Он отметил, что срок принятия решения по валюте настанет ближе к концу августа или к началу сентября. Так как именно в это время избирательная кампания в Германии определит дальнейшую судьбу евро.

Делягин уверен, что если все будет идти к победе на выборах в ФРГ «зеленых», то уже в сентябре позиции евро могут заметно пошатнуться. На европейскую валюту окажет влияние то, что с приходом к власти экологических активистов, будет нанесен серьезный удар по немецкой промышленности. А именно на промышленности Германии во многом базируется европейская валюта.

При этом к концу лета при дальнейшем ужесточении монетарной политики Центробанка России и в случае роста цен на нефть рубль может продолжить укрепляться и по отношению к доллару, считает он.

Ранее Делягин назвал главными причинами осложнения финансовой ситуации в России инфляцию и девальвацию национально валюты. Из-за них, по его словам, россиянам будет все сложнее оплачивать обязательные платежи, в том числе и по кредитам, а также копить деньги на «черный день» или крупные покупки.