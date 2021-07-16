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По осени считают: экономист назвал сроки принятия решения о покупке валюты

Алиса Селезнёва
6 минут назад
Россиянам вскоре придется серьезно задуматься о том, что делать с накоплениями и стоит ли обменивать те, что сейчас вложены в валюту. Об этом со ссылкой на экономиста Михаила Делягина, пишет ИА DEITA.RU.
По осени считают: россиянам дали совет по покупке валюты
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС
Он отметил, что срок принятия решения по валюте настанет ближе к концу августа или к началу сентября. Так как именно в это время избирательная кампания в Германии определит дальнейшую судьбу евро.
Делягин уверен, что если все будет идти к победе на выборах в ФРГ «зеленых», то уже в сентябре позиции евро могут заметно пошатнуться. На европейскую валюту окажет влияние то, что с приходом к власти экологических активистов, будет нанесен серьезный удар по немецкой промышленности. А именно на промышленности Германии во многом базируется европейская валюта.
При этом к концу лета при дальнейшем ужесточении монетарной политики Центробанка России и в случае роста цен на нефть рубль может продолжить укрепляться и по отношению к доллару, считает он.
Ранее Делягин назвал главными причинами осложнения финансовой ситуации в России инфляцию и девальвацию национально валюты. Из-за них, по его словам, россиянам будет все сложнее оплачивать обязательные платежи, в том числе и по кредитам, а также копить деньги на «черный день» или крупные покупки.
При этом он посоветовал не составлять далекоидущих финансовых планов. По мнению эксперта, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Делягин подчеркнул, что на фоне экономического кризиса нужны накопления и минимизация затрат. Те же россияне, которые, по словам экономиста, готовы выбирать другую стратегию, и надеются, что им повезет на бирже, просто «сожгут» свои деньги.
Личный счет,Михаил Делягин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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