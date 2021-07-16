«Это не имеет смысла»: Стерлигов высказался о рекордных ценах на бананы

Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал информацию Росстата о том, что в России цены на бананы достигли максимума за пять лет. В беседе с «Газетой.Ru» бизнесмен оценил возможность производства бананов на территории РФ и назвал тех, кто покупает бананы в сетевых магазинах, «идиотами».

Так по мнению Стерлигова, думать о производстве бананов в России «надо было раньше».

«Это не имеет смысла уже, потому что уже поздно. Идиотов, которые покупают бананы, еще довольно много. Почему идиоты – потому что бананы гмо-шные и на химии выращенные, поэтому это отрава, и их есть нельзя. Этих идиотов еще много, поэтому есть спрос на эту отраву, но сейчас идиотов уже довольно активно утилизируют, поэтому спрос на бананы упадет, потом будет нарушена окончательно логистика, а потом вырубятся энергосистемы, когда уж совсем не останется публики, чтобы их обслуживать. Поэтому не в тему, уже опоздали, надо раньше было думать об этом», — заявил предприниматель.

Стерлигов также раскритиковал покупателей магазинов, которым, по мнению бизнесмена, «безразлично, что в себя запихивать и пожирать».

«Есть такое сословие, которое составляет большинство населения мира, не только Россия, и это сословие жрущих из сетей, вот они жрут все подряд: им бананы дашь – они бананы жрут, им все равно, что жрать, главное, чтобы цена была поменьше, так как им безразлично, что в себя запихивать и пожирать. Вот эти жрущие из сетей сейчас и утилизируются другими, кстати говоря, жрущими из сетей, поэтому эта страница истории человечества подходит к окончанию, что меня, честно вам скажу, не расстраивает ни разу», — добавил Стерлигов.

В России резко подорожали бананы, пишет РБК. Цены обновили пятилетний максимум. По сравнению с 2020 годом цена на бананы выросла на рынке в 1,5 раза. Для сравнения: в апреле они стоили 89 рублей за килограмм — абсолютный пик, затем в июне они снизились до 84 рублей. Абсолютный максимум фиксировали в марте 2015 года. Бананы стоили тогда 96,2 рубля за килограмм.

По мнению аналитиков, опрошенных РБК, на рост цен повлияли стабильный спрос внутри России, ослабление рубля и локальный дефицит поставок из Эквадора: зимой там проснулся вулкан, и извержение повредило плантации. Эквадор — основной и традиционный поставщик бананов в Россию. С 1960-х годов 95% этого фрукта привозят именно оттуда.

На самом деле, ущерб от выбросов вулкана уже нивелировался, никаких панических сообщений о том, что в Эквадоре неурожай бананов, пока не было, говорит генеральный директор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий:

«Критичных катаклизмов на рынке бананов не видно. Да, поставщики Эквадора отмечают, что экспорт бананов в 2021 году сократился, недавно вышла информация о том, что за первые пять месяцев 2021 года было поставлено на 4% меньше бананов, чем за первые пять месяцев 2020 года. Это связано в первую очередь с логистическими трудностями, там застревают суда, которые перевозят грузы, это все задерживает перевозки, удорожает их и оказывает на рынок негативное давление, поднимая цены. В летний период, как правило, бананы дешевеют. Дело в том, что производство бананов происходит равномерно на протяжении всего года, зимой потребление увеличивается, поскольку эти фрукты становятся более востребованными в Северном полушарии, где плодов собственного урожая зимой и в начале весны остается меньше. Летом же, наоборот, появляется много местных фруктов, фруктов из соседних стран, и потребление бананов сокращается, предложение тоже, цены обычно снижаются. Некоторое подорожание наблюдается, но дорожает вся плодоовощная продукция, за исключением тепличной продукции или сезонной продукции вроде ягод, на которые сейчас массовый местный сезон. Все остальное, что привозится, дорожает, потому что привозить становится дороже, курс рубля тоже снижается».

По данным Росстата, в июне цены на морковь и бананы практически сравнялись: один килограмм за 83 рубля. Однако мониторинг сетевых продуктовых магазинов Business FM показал, что в среднем килограмм стоит 56 рублей. В Минсельхозе от комментариев отказались.

В интернете шутят: после того как россияне возмутились, что морковь дороже бананов, власти разобрались, и теперь бананы стоят столько же.

Бананы подорожали в РФ с начала года к лету из-за ослабления курса рубля и логистических сложностей, но вряд ли цена будет еще выше, так как в жаркий сезон спрос на них все равно падает, заявили РИА Новости эксперты.

По данным Росстата, средняя стоимость килограмма бананов в России составила 84,08 рубля, увеличившись в годовом выражении на 4,5% (с 80,43 рубля в июне прошлого года). Однако цены на бананы снижаются второй месяц подряд: в мае — на 1,3% по сравнению с апрелем, в июне — на 4,5% к маю. В целом, цены на продукцию традиционно растут в начале года до конца весны, а затем бананы начинают дешеветь.

Руспродсоюз

"Ввиду оптовой динамики и увеличения предложения сезонных фруктов можно ожидать снижения цен на бананы в ближайшее время", — считает зампредседателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

Он пояснил, что на рост цен в российской рознице повлияла совокупность факторов: курсовая динамика, стабильный спрос, неурожай в Эквадоре и логистические сложности. Между тем, на сегодня для рынка бананов характерно сезонное снижение спроса, и цены в опте на данный момент снижаются: например, сейчас бананы предлагаются к продаже по 60-86 рубля за килограмм, сообщил Леонов.

В свою очередь директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий отметила, что в целом цена на бананы в РФ последние годы подрастала в связи с тем, что они занимали нишу яблок, потребление которых в 2014-2015 году сократилось на фоне контрсанкций, и пока не полностью восстановилось.

Спрос на бананы растет зимой, когда они становятся основой фруктового рациона, и цена, как правило, более высокая, а подорожание в летний период отражает рост цен на всю импортную продукцию из-за снижения курса рубля. Кроме того, продолжила Козий, причина и в некоторых логистических сложностях, так как сейчас в принципе затруднены международные перевозки.

ЯБЛОКИ ТОЖЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Она считает, что цена бананов в ближайшее время так же сложно предсказуема, как и курс рубля через месяц, но для ее прогнозирования более интересно, сколько будут стоить отечественные яблоки: сбор нового урожая уже начался.

"Есть три основные фруктовые категории – бананы, яблоки и цитрусовые, в первую очередь – апельсины, доля потребления между которыми меняется в зависимости от динамики цены", — пояснила эксперт.

В связи с этим, продолжила она, возникает вопрос, как производителям яблок удалось справиться с привлечением сезонных рабочих для сбора, как повлияли на него погодные изменения и как отразился рост стоимости удобрений и пестицидов.

В начале июля начался сбор первого урожая в Краснодарском крае: цена таких яблок у производителя была от 60 до 70 рублей за килограмм, а в Тамбовской области, где сбор начнется через 1,5-2 недели, цена планируется от 40 до 60 рублей, сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. "Между тем в связи с подорожанием всего себестоимость поднялась с 12-15 рублей до 25-30 рублей за килограмм. Дешевым яблоко теоретически не может быть", — заметил он.

"Бананы с яблоками и цитрусовыми входят в тройку самых востребованных фруктов, на долю которых приходится около 70% всего потребления в России", — напомнил Леонов из "Руспродсоюза".

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт бананов в Россию в 2020 году составил 1,516 миллиона тонн. Основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор, импорт из которого составил 1,46 миллиона тонн (96,3% в общем объеме поставок). Гораздо меньшие объемы приходятся на Гватемалу (20,175 тысячи тонн, 1,3%), Коста-Рику (17,309 тысячи тонн, 1,1%) и Колумбию (15,13 тысячи тонн, 1%).

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ценах на продукты питания во время прямой линии. Жительница Липецка Валентина Слепцова поинтересовалась у главы государства, почему бананы из Эквадора в российских магазинах стоят дешевле отечественной картошки и моркови. По словам президента, причин у этого несколько, в том числе общемировые тренды и нехватка урожая.

Отвечая на вопрос россиянки, Путин отметил, что мировые индексы на продукты питания находятся сейчас на самой высокой планке за последние 10 лет. Поскольку РФ — часть глобальной экономики, это сказывается и на гражданах страны.

«Причин там много, я сейчас не буду перечислять, и печатание денег в основных странах-эмитентах и так далее, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих там и так далее», — отметил президент.

Наибольший рост цен на продукты питания в России наблюдался в 2020 году и в начале 2021 года, продолжил Путин. Заметнее всего подорожал сахар (+41%) и подсолнечное масло. Президент напомнил, что для урегулирования цен правительство приняло ряд мер, в том числе обеспечило соглашение между производителями и торговыми сетями о предельной стоимости товаров, организовало выдачу субсидий производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам и ввели вывозные таможенные пошлины.

«Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно, я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Меры, повторяю ещё раз, принимаются», — подчеркнул президент.

Говоря о сливочном масле, Путин отметил, что цены на него растут примерно на 3,5–5%, что ниже уровня инфляции, которая сейчас составляет около 5,9%. В целом подорожание овощей и фруктов президент объяснил нехваткой продукции внутри страны. На примере картофеля он пояснил, что в 2020 году Россия произвела около 19 с лишним млн тонн, а в 2021 году прогноз по урожаю составляет примерно 22 млн тонн.

«Надеюсь, нам хватит с лихвой, вот этого миллиона как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, завозят, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, везут. Конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учётом доставки и так далее. Разумеется, и здесь надо посматривать, но, повторяю ещё раз, скоро будет урожай овощей, и, надеюсь, что это отразится на ценах», — подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул, что овощи и фрукты пока производятся в России в недостаточном для внутреннего потребления объёме. В отдельных категориях эту проблему удалось почти полностью решить, в частности, по куриному мясу и свинине, объёмы которых не только закрывают потребности внутреннего рынка, но и позволяют «много экспортировать». Путин напомнил, что российское сельское хозяйство в 2020 году заработало на экспорте рекордные $30 млрд.

Работают власти и над сдерживанием цен на хлебобулочные изделия, добавил глава государства. Ранее ввели квотирование экспорта и вывозные таможенные пошлины. Действия правительства позволили заметно снизить рост цен на сахар, подсолнечное масло и хлебобулочные изделия, которые дорожают примерно на 0,1%, отметил президент.