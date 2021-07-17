С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров

Второе условие. Если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист. А дважды, по его словам, их не считают.