С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров

"Для того, чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работодатель с выплачиваемой пенсионеру в 2020 году заработной платы уплачивал взносы в Пенсионный фонд. При этом перерасчёт произойдёт исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
"Им придётся подождать до следующего года и получить надбавку пропорционально отработанному и заработанному в 2021 году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трёх коэффициентов. Проведя нехитрый расчёт, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рублей, максимальная надбавка к пенсии с 1-го августа 2021 года составит 296 рублей", - добавил юрист.