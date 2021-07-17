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С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров

Российская Газета
43 минуты назад
С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Это делается ежегодно.
С 1 августа вырастут пенсии работающих пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Для того, чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работодатель с выплачиваемой пенсионеру в 2020 году заработной платы уплачивал взносы в Пенсионный фонд. При этом перерасчёт произойдёт исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Второе условие. Если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист. А дважды, по его словам, их не считают.
"Им придётся подождать до следующего года и получить надбавку пропорционально отработанному и заработанному в 2021 году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трёх коэффициентов. Проведя нехитрый расчёт, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рублей, максимальная надбавка к пенсии с 1-го августа 2021 года составит 296 рублей", - добавил юрист.
При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение носит беззаявительный характер и будет рассчитано автоматически.
Личный счет,Иван Соловьев,"Российская газета",
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