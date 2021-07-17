Финансист рассказал, как в России обманывают со вкладами

Российский финансист Алексей Лашко рассказал, как банки стремятся обмануть вкладчиков при оформлении вкладов и депозитов. Для этого используются простые приемы, пишет «Аиф».

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Например, банки могут обещать высокие проценты, превышающие рыночные. Однако клиенту «забывают» сказать, что такие проценты действуют только первый месяц, а затем они начнут уменьшаться.

Процент также могут привязать к изменению ключевой ставки, стоимости валюты или показателям выручки банка за какой-то период. В итоге вкладчик становится заложником ситуации. Вдобавок кредитное учреждение в одностороннем порядке может изменить процент, если подобное условие прописано в договоре.

Вместо вкладов банк зачастую предлагает другие финансовые продукты. Называются они доверительным управлением. Суть в том, что банк передает средства в стороннюю инвестиционную компанию. Она получает право вкладывать деньги в рыночные инструменты. В этом случае ваши деньги будут зависеть от ситуации на финансовых рынках. Их очень легко потерять, никакой страховки и возмещения за это не предусмотрено.

«Никакой передачи ваших накоплений сторонним инвестиционным конторам в договоре быть не должно, как и терминов «доверительное управление», «инвестиционное сопровождение» и т. п.», - говорят эксперты.

Банки могут прибегать и к платным дополнительным услугам. В их числе комиссия за платежи, СМС-информирование, push-уведомления, скидки в магазинах и т.д.

Лашко отметил, что на каждое свое действие банки должны получать согласие клиента, его подпись или галочку в приложении.