Кабмин одобрил выплату семьям с детьми старше шести лет

Отмечается, что в ходе заседания кабмина 15 июля обсуждался вопрос о выделении Министерству финансов
в текущем году из резервного фонда правительства средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду России
для единовременной выплаты 10 тысяч рублей российским гражданам, «являющимся одним из родителей... детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей».