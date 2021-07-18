Росстат выяснил, довольны ли россияне своей зарплатой

Специалисты Росстата выяснили у жителей России, насколько те довольны своей работой и зарплатой. О результатах опроса сообщает РИА «Новости».

Около 44% принявших участие в опросе Росстата жителей России сообщили, что удовлетворены размером своего заработка. Еще 47,1% респондентов оказались не вполне довольны величиной своего вознаграждения за работу. А 8,8% опрошенных совершенно не довольны своей зарплатой. Выяснилось, что мужчины чаще бывают удовлетворены своими доходами: 46,4% против 41,3% у женщин.

Подавляющее большинство соотечественников (82,8%) довольны режимом своего труда. У 15,4% есть к нему некоторые претензии, а остальных категорически не устраивает рабочий график. Должностные обязанности устраивают 77,1% опрошенных работников. С некоторыми оговорками ответить положительно на этот вопрос могут 20,9% принявших участие в исследовании Росстата. И только 1,9% из респондентов недовольны кругом своих обязанностей.

Что касается условий труда, то более трех четвертей работников в России (75,9%) не имеют претензий в этом смысле. У 22% есть некоторые вопросы и еще 2,1% оценивают их негативно.

Расположение места работы относительно дома устраивает 72,3% россиян. Остальные были бы не против что-либо в этом смысле поменять.

На вопрос о моральном удовлетворении от своей трудовой деятельности, то почти три четверти опрошенных (74%) ответили, что получают его. 22,1% ответили, что не вполне могут этим похвастаться. И 2,4% респондентов не испытывают никакого морального удовлетворения от своей работы.

Полной профессиональной удовлетворенностью могут похвастаться 67,9% жителей нашей страны. У остальных с этим вопросом имеются проблемы того или иного масштаба.