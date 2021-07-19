Проверку домашних заданий школьников поручат искусственному интеллекту

Минпросвещения подготовило стратегию цифровой трансформации образования. Согласно ей, к 2030 году не менее 50% домашних заданий школьников будут проверять системы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в паспорте документа, с которым ознакомился РБК. Также в проекте запланировано нескольких сервисов для помощи учителям, учащимся и их родителям. Среди этих сервисов будут следующие: «Библиотека цифрового образовательного контента»; «Цифровой помощник ученика»; «Цифровое портфолио ученика»; «Система управления в образовательной организации»; «Цифровой помощник родителей»; «Цифровой помощник учителя». В рамках цифровой трансформации предполагается перевести 90% школ на электронный документооборот и дать педагогам возможность повышать свою квалификацию через цифровую платформу. К 2024 году треть уроков должны проводиться с использованием цифрового контента. Также школьников планируют обеспечить бесплатным образовательным контентом для самостоятельной подготовки, сервисами по его подборке и цифровым органайзером для составления индивидуальной программы обучения. Перевести в цифру хотят и процесс записи детей в школу, а также подбор образовательных материалов и программ повышения квалификации для педагогов. Все абитуриенты после окончания средней школы будут иметь возможность сформировать цифровое портфолио для подачи в вузы. Разработка некоторых IT-решений уже началась. Единой платформой для всех образовательных учреждений России должна стать государственная информационная система «Моя школа», которую планируется запустить до 2024 года. Фото: Pxfuel.com , CC0 Технологии будущего, которое уже наступило, — в нашем инстаграме .