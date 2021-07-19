Государственная поддержка хлебопеков в форме субсидий не помогла компаниям-производителям избежать роста цен на свою продукцию, как задумывалось властями.
Представители хлебозаводов предупредили, что розничные цены подскочат на 7–12% с августа по причине роста стоимости сырья. Например, маргарин вырос в цене на 38%, а упаковка — на 40%.
Расценки для хлебопеков увеличили также производители подсолнечного масла и сахарного песка – таким образом они компенсируют выпадающие доходы из-за государственного регулирования розничных цен. При этом в Минсельхозе
причин для повышения цен не видят и говорят, напротив, о подешевении сырья. Об этом сообщает «Коммерсантъ
».
О том, что производители хлебобулочной продукции в России предупредили розничные сети о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%, «Коммерсанту» рассказали в сети «Верный». Там пояснили, что поставщики аргументируют повышение цен удорожанием сырья, упаковки и повышением расходов на транспортировку. Ряд производителей хлеба неофициально подтвердили изданию, что с августа намерены индексировать оптовые цены на свою продукцию.
Как пояснил глава Российского союза пекарей Алексей Лялин
, все виды сырья для производства хлебобулочных изделий подорожали в несколько раз, при этом сам хлеб — только на 1 руб. год к году.
Он уточнил, что цена маргарина подскочила на 38%, упаковочного материала — на 26%, сахарного песка — на 9%. В ряде ситуаций подорожание упаковки составило рекордные 40%, рассказал руководитель БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов
.