Представители хлебозаводов предупредили, что розничные цены подскочат на 7–12% с августа по причине роста стоимости сырья. Например, маргарин вырос в цене на 38%, а упаковка — на 40%.

О том, что производители хлебобулочной продукции в России предупредили розничные сети о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%, «Коммерсанту» рассказали в сети «Верный». Там пояснили, что поставщики аргументируют повышение цен удорожанием сырья, упаковки и повышением расходов на транспортировку. Ряд производителей хлеба неофициально подтвердили изданию, что с августа намерены индексировать оптовые цены на свою продукцию.