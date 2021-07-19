Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиян предупредили о возможном повышении цен на хлеб в августе

Мария Иванова
1 час назад
Государственная поддержка хлебопеков в форме субсидий не помогла компаниям-производителям избежать роста цен на свою продукцию, как задумывалось властями.
Представители хлебозаводов предупредили, что розничные цены подскочат на 7–12% с августа по причине роста стоимости сырья. Например, маргарин вырос в цене на 38%, а упаковка — на 40%.
Расценки для хлебопеков увеличили также производители подсолнечного масла и сахарного песка – таким образом они компенсируют выпадающие доходы из-за государственного регулирования розничных цен. При этом в Минсельхозе причин для повышения цен не видят и говорят, напротив, о подешевении сырья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
О том, что производители хлебобулочной продукции в России предупредили розничные сети о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%, «Коммерсанту» рассказали в сети «Верный». Там пояснили, что поставщики аргументируют повышение цен удорожанием сырья, упаковки и повышением расходов на транспортировку. Ряд производителей хлеба неофициально подтвердили изданию, что с августа намерены индексировать оптовые цены на свою продукцию.
Как пояснил глава Российского союза пекарей Алексей Лялин, все виды сырья для производства хлебобулочных изделий подорожали в несколько раз, при этом сам хлеб — только на 1 руб. год к году.
Он уточнил, что цена маргарина подскочила на 38%, упаковочного материала — на 26%, сахарного песка — на 9%. В ряде ситуаций подорожание упаковки составило рекордные 40%, рассказал руководитель БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов.
Личный счет,Видео,Алексей Лялин,Дмитрий Козлов,Минсельхоз,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители