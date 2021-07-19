Снова в школу: канцелярия подорожает на 10-30%

Розничная стоимость канцелярских товаров в преддверии школьного сезона вырастет на 10-30%. Рост цен в оптовом звене компаниям придется заложить в цену товаров на полке, сообщили «Ведомостям» представители нескольких поставщиков и ретейлеров.

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Факт повышения оптовых цен подтвердили представители крупных производителей «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, сетей магазинов «Детский мир» и «Леонардо». Среди тех товаров, которые выросли в цене в закупке у производителей, - тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами, сами файлы и тому подобная продукция.

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Повышение закупочной цены обусловлено ростом цен на основное сырье – полимерные материалы и целлюлозу, сообщил директор по продажам «Луча» Максим Комин. По его словам, данная продукция подорожала в связи с дефицитом на российском и мировом рынках.

С начала года полиэтилен в Европе поднялся в цене более чем в 1,5 раза, до $2000 за тонну, а российская ценовая динамика следует за зарубежной, отметил консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев. Рост цен связан с большим спросом на изделия на фоне пандемии, ведь полимеры используют при производстве медицинских масок и в выпуске пластиковой посуды и упаковки, заявил гендиректор Informat Василий Фатеев.

С целлюлозой сложилась похожая ситуация, заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров . По его словам, спрос на бумагу и картон увеличился в связи с ростом востребованности доставки товаров.

На мировом рынке на цену целлюлозы оказывает влияние и увеличение спроса со стороны Китая, где была введена программа по замене пластиковой упаковки на бумажную, а также с начала 2021 года был запрещен импорт макулатуры, отметил топ-менеджер компании по производству канцтоваров. Целлюлоза для поставок в Китай подорожала с $500 за т до $800 за т, пояснил генеральный директор аналитической компании Lesprom Network Алексей Богатырев