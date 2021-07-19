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По 10 тысяч каждому пенсионеру: в Госдуме предложили выплаты за вакцинацию

Лера Букина
33 минуты назад
За вакцинацию от коронавируса необходимо ввести пособие для пенсионеров, заявил в своем обращении к главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.
В Госдуме предложили ввести выплаты пенсионерам за вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как подчеркнул депутат, сегодня власти многих регионов стремятся к созданию материальных стимулов для вакцинации пожилых граждан. Однако Власов указал на отсутствие единого федерального стимулирующего решения.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в письме.
По словам законодателя, данные пособия могут представлять собой значительную меру поддержки и стимул для пожилых граждан вакцинироваться.
Как стало известно, работодатели будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются вакцинироваться от коронавируса и при этом не предоставляют документы, подтверждающие медицинские противопоказания. Право на отстранение от работы сотрудника, который отказывается от вакцины и не имеет к ней медицинских противопоказаний, дает абзац восьмой ч. 1 ст. 76, пояснил Роструд. У сотрудника есть возможность вернуться лишь после того, как он устранит причину отстранения либо уже по окончании пандемии.
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