В Госдуме предложили ввести выплаты пенсионерам за вакцинацию

Как стало известно, работодатели будут обязаны отстранять сотрудников без сохранения заработной платы, если они отказываются вакцинироваться от коронавируса и при этом не предоставляют документы, подтверждающие медицинские противопоказания. Право на отстранение от работы сотрудника, который отказывается от вакцины и не имеет к ней медицинских противопоказаний, дает абзац восьмой ч. 1 ст. 76, пояснил Роструд
. У сотрудника есть возможность вернуться лишь после того, как он устранит причину отстранения либо уже по окончании пандемии.