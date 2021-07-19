Увеличение убытков: полис ОСАГО может подорожать на 5-10%

В первом полугодии 2021 года стоимость договоров ОСАГО не поднималась, составив 5448 рублей, указали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там также заявили о росте убыточности по данным полисам.

Суммарное увеличение убыточности по ОСАГО в 2021 году может достичь 10% в случае отсутствия макроэкономических потрясений, считает Татьяна Никитина. Она отмечает, что в условиях серьезной конкурентной борьбы рост цен на полисы будет меньше — около 5%, но отдельные категории клиентов могут столкнуться с максимальными тарифами.