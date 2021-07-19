Увеличение убытков: полис ОСАГО может подорожать на 5-10%

Рост убыточности ОСАГО в 2021 году обусловлен учащением страховых случаев и повышением среднего размера выплаты, отметила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина
. Первое связано с резким падением числа поездок и ДТП во II квартале 2020-го в связи с пандемией и карантинными ограничениями, полагает она. Второй показатель, который напрямую зависит от стоимости запчастей, находился под влиянием курса национальной валюты, возросших затрат на доставку за счет проблем с контейнерными перевозками и дефицита ряда материалов на фоне перебоев в работе заводов. Также затраты увеличились в связи с введением новой судебной практики: компенсация стоимости ремонта без учета износа запчастей.