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Увеличение убытков: полис ОСАГО может подорожать на 5-10%

Лера Букина
1 час назад
ОСАГО в 2021 году может подорожать на 5–10%, сообщили «Известиям» в крупных страховых компаниях.
Увеличение убытков: полис ОСАГО может подорожать на 5-10%
Фото: ТАССТАСС
В первом полугодии 2021 года стоимость договоров ОСАГО не поднималась, составив 5448 рублей, указали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там также заявили о росте убыточности по данным полисам.
Самого большого изменения в сравнении с 2020-м ждут в «Ингосстрахе». Из-за роста стоимости запчастей и эффекта пандемии, который уменьшил частоту обращений клиентов в 2020 году, ожидается повышение убыточности ОСАГО на 7–10%, считает директор департамента актуарных расчетов — главный актуарий организации Николай Горбачев.
Рост убыточности ОСАГО в 2021 году обусловлен учащением страховых случаев и повышением среднего размера выплаты, отметила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Первое связано с резким падением числа поездок и ДТП во II квартале 2020-го в связи с пандемией и карантинными ограничениями, полагает она. Второй показатель, который напрямую зависит от стоимости запчастей, находился под влиянием курса национальной валюты, возросших затрат на доставку за счет проблем с контейнерными перевозками и дефицита ряда материалов на фоне перебоев в работе заводов. Также затраты увеличились в связи с введением новой судебной практики: компенсация стоимости ремонта без учета износа запчастей.
Суммарное увеличение убыточности по ОСАГО в 2021 году может достичь 10% в случае отсутствия макроэкономических потрясений, считает Татьяна Никитина. Она отмечает, что в условиях серьезной конкурентной борьбы рост цен на полисы будет меньше — около 5%, но отдельные категории клиентов могут столкнуться с максимальными тарифами.
Центробанк обновил единую методику определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО. Теперь средняя цена будет рассчитываться для каждого субъекта РФ и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода, говорится в сообщении ЦБ.
Личный счет,Татьяна Никитина,Ингосстрах,Центральный банк России,газета "Известия",
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