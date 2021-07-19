Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Есть одно условие»: как вернуть похищенные со счета деньги

Лера Букина
1 час назад
Вернуть украденные злоумышленником средства с банковского счета можно, однако существует тонкость, мешающая это сделать многим гражданам, заявил в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
«Есть одно условие»: как вернуть похищенные со счета деньги
Фото: ТАССТАСС
По закону в случае кражи денег с банковского счета достаточно написать соответствующее заявление в кредитную организацию. Банк будет обязан вернуть эти средства, но есть одно условие: клиент не должен совершать «самостоятельных действий», которые помогают мошенникам.
Сычев отметил, что получить деньги обратно будет проблематично, если владелец счета лично перевел средства злоумышленнику или поделился с мошенником информацией, которая позволяет совершить данную операцию. В ходе передачи постороннему лицу какого-либо кода, например, из СМС, владелец счета становится нарушителем договора с банком, отметил Сычев.
В таком случае специалист советует обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Может быть, удастся вернуть деньги через суд.
Во время летних отпусков мошенники создали новую схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Сначала они производят регистрацию несуществующего отеля на одном из настоящих агрегаторов, после чего буквально выманивают деньги с помощью сайта-двойника, пояснил он.
Личный счет,Артем Сычев,Центральный банк России,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители