«Есть одно условие»: как вернуть похищенные со счета деньги

Артем Сычев. Вернуть украденные злоумышленником средства с банковского счета можно, однако существует тонкость, мешающая это сделать многим гражданам, заявил в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России

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По закону в случае кражи денег с банковского счета достаточно написать соответствующее заявление в кредитную организацию. Банк будет обязан вернуть эти средства, но есть одно условие: клиент не должен совершать «самостоятельных действий», которые помогают мошенникам.

Сычев отметил, что получить деньги обратно будет проблематично, если владелец счета лично перевел средства злоумышленнику или поделился с мошенником информацией, которая позволяет совершить данную операцию. В ходе передачи постороннему лицу какого-либо кода, например, из СМС, владелец счета становится нарушителем договора с банком, отметил Сычев.

В таком случае специалист советует обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Может быть, удастся вернуть деньги через суд.