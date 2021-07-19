Стартапы дня: зарабатываем на грязной воде и голосовых сообщениях

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Rayton: микросхемы для решения мирового кризиса

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Глобальный дефицит микросхем, начавшийся в 2020-м и продолжающийся в 2021 году, ясно показал: почти все, что мы используем сегодня, так или иначе связано с полупроводниками. Стартап Rayton хочет избавить мир от нехватки микросхем.

Компания производит полупроводниковые пластины (полуфабрикат для выпуска микросхем) из арсенида галлия с использованием запатентованной технологии на основе ускорителей частиц. Создатели стартапа подчеркивают, что нитрид галлия, арсенид галлия и карбид кремния превосходят кремний по своим электрическим свойствам и используются в производстве высокоскоростной и мощной электроники.

Продукции Rayton найдется применение в разных отраслях - автомобилестроении, авиакосмической промышленности, мобильной связи 5G, светодиодов и солнечной энергетике, считают создатели стартапа.

В Rayton утверждают, что их уникальная технология позволит снизить цены на электронику следующего поколения до 25 процентов, сократив затраты на поставки и повысив эффективность производства.

Очередной раунд инвестиций стартап хочет использовать для бета-тестирования своих пластин (стадия интенсивного использования почти готового продукта для выявления ошибок).

На платформе StartEngine стартап собрал более 1,1 миллиона долларов от 1 180 инвесторов, минимальное вложение - 500,94 доллара. Стоимость компании оценивается в 50,9 миллиона.

IX Water: превращение грязной воды в актив

Стартап IX Water заявил о создании «революционной» технологии очистки воды. В компании обещают «превратить промышленно загрязненную воду в актив».

В IX Water утверждают, что их технология позволяет получить из грязной жидкости пригодную для использования воду за половину от стоимости существующих методов очистки.

Ученые из Института горного дела и технологии Нью-Мексико, Лос-Аламосской национальной лаборатории и Техасского университета исследовали способы увеличить объемы чистой воды в крайне засушливых регионах США. Их целью стало повторное использование промышленных сточных вод. После почти десятилетних исследований они разработали серию очистительных модулей, в которых используются «уникальные фильтрующие материалы», и создали IX Water.

Один модуль стоит около 450 тысяч долларов США. В зависимости от потребностей производства их можно объединить в систему из 25 модулей. В IX Water обещают, что системы будут удалять 99,81 процента всех загрязняющих веществ.

У IX Water есть несколько патентов и первые три заказа. В стартапе рассчитывают, что его клиентами станут газовые и нефтесервисные компании, а средняя цена за заказ составит 12 миллионов долларов. При добыче нефти и газа образуется много непригодной для использования воды, которую трудно утилизировать. Рынок очистки этой воды оценивается в 75 миллиардов долларов.

Дополнительный доход может быть получен от продажи запасных частей для очистительного оборудования и от технического обслуживания машин.

На StartEngine стартап привлек более одного миллиона долларов от 2 203 инвесторов. Минимальная инвестиция - 250 долларов. Стоимость компании оценивается в 13,1 миллиона долларов.

Gossip: аналог Twitter с голосом вместо текстов

Портал «Стартап дня» рассказал о российском англоязычном стартапе Gossip, который развивает соцсеть для обмена голосовыми сообщениями.

«Стартап дня» сравнивает Gossip с Twitter «по функционалу». В Gossip пользователь видит ленту чужих голосовых сообщений, на каждое из которых можно ответить голосом и создать длинную ветку, доступную для всех. Через неделю после публикации сообщения исчезнут. По версии «Стартапа дня», преимущество Gossip - в удобстве создания контента.