Эксперт рассказал о тонкостях кредитной истории

Из-за наличия в кредитной истории данных о просрочке выплат по займам или реструктуризации могут возникнуть сложности в получении нового кредита, а из-за банкротства шанс получить новую ссуду сводится к нулю, заявил РИА Новости руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

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Если у человека были просрочки выплат по займам, ему могут также предложить очень высокий процент, так как сделка считается рискованной, указал он.

Когда банки формируют предложение и принимают решение по выдаче кредита, они используют разную информацию, отметил Крамарский. Лучше не иметь долгов по ЖКХ, сотовой связи и штрафам.

Кроме того, банки обращают внимание и на частые запросы кредитной истории, так как это можно рассматривать как отказ в выдаче займа: запросов было большое количество, а открытых или закрытых кредитов нет.

Как отметил Крамарский, улучшить кредитную историю быстро не получится. Процесс может занять два-три года, предупредил он. Банки заинтересованы в том, чтобы заемщик мог обслужить свой заем. Подтвердить свои возможности можно регулярными выплатами даже по небольшим ссудам, например, на бытовую технику. Еще один важный момент - аккуратное обращение с кредитной картой с минимальным лимитом.

Что касается займа в МФО, то он даст с большой степенью вероятности обратный эффект. Наличие микрофинансовой организации в кредитной истории является знаком того, что предстоит иметь дело с высоким риском.

Крамарский не советует прибегать к осознанной порче кредитной истории ради избавления от звонков со стороны банков с предложением взять кредит. Предугадать, когда понадобятся деньги, трудно, поэтому лучший метод распрощаться со спамом - отказаться от рассылок банка.