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Покупка автомобиля: эксперт назвал «маркеры подставы»

Лера Букина
1 час назад
При покупке автомобиля необходимо обратить внимание как на новые, так и на существующие схемы обмана покупателей, заявил агентству «Прайм» адвокат, заместитель председателя МКА «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Самым первым «маркером подставы» являются чрезвычайно выгодные условия, отметил он.
Покупка автомобиля: эксперт назвал «маркеры подставы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Если скидки существенно понижают прибыль для продавца и стоимость в сравнении с рынком, то следует задуматься.
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Существует обман с использованием механизма «трейд-ин», с помощью которого передается автосалону старая машина, а они дают новую со скидкой.
«Данный прием экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор «трейд-ин», а после его оформления говорят вам: «извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже», — заявил специалист.
Такие условия, конечно, не нравятся покупателям, поэтому они отказываются от данной сделки, но узнают, что договор «трейд-ин» подписан, автомобиль передан в собственность автосалону, и вернуть ее никак нельзя. Во избежание данной ситуации адвокат советует заключать договор «трейд-ин» только после заключения основного договора на покупку новой машины. При этом основной договор и договор «трейд-ин» должны содержать в себе ссылки друг на друга, добавил Данилов.
Еще одной схемой является заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги. Порой в таких соглашениях можно встретить сложные договорные конструкции, которые трудны для восприятия простому потребителю. Так, вместо договора возмездного оказания услуг заключается опционный договор. В таких соглашениях содержатся непонятный набор услуг, которые предлагаются по договору, дублирование услуг по основному договору и такому «дополнительному соглашению». Как отмечает эксперт, по закону покупателю не могут отказать в заключении договора, если тот отказался заключить какое-то еще соглашение.
При нарушении прав можно всегда обратиться в суд, подсказывает Данилов. Если обращение было со стороны физического лица, и приобретение автомобиля не было связано с предпринимательской деятельностью, покупателя могут освободить от уплаты госпошлины, что является дополнительной экономией, подчеркнул эксперт.
Участники авторынка предупредили о росте цен на автомобили в связи с внедрением платформы «Автодата», куда поступят данные от эксплуатируемых в РФ машин.
Личный счет,Кирилл Данилов,Финансовый университет,
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