Покупка автомобиля: эксперт назвал «маркеры подставы»

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Если скидки существенно понижают прибыль для продавца и стоимость в сравнении с рынком, то следует задуматься.

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Существует обман с использованием механизма «трейд-ин», с помощью которого передается автосалону старая машина, а они дают новую со скидкой.

«Данный прием экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор «трейд-ин», а после его оформления говорят вам: «извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже», — заявил специалист.

Такие условия, конечно, не нравятся покупателям, поэтому они отказываются от данной сделки, но узнают, что договор «трейд-ин» подписан, автомобиль передан в собственность автосалону, и вернуть ее никак нельзя. Во избежание данной ситуации адвокат советует заключать договор «трейд-ин» только после заключения основного договора на покупку новой машины. При этом основной договор и договор «трейд-ин» должны содержать в себе ссылки друг на друга, добавил Данилов.

Еще одной схемой является заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги. Порой в таких соглашениях можно встретить сложные договорные конструкции, которые трудны для восприятия простому потребителю. Так, вместо договора возмездного оказания услуг заключается опционный договор. В таких соглашениях содержатся непонятный набор услуг, которые предлагаются по договору, дублирование услуг по основному договору и такому «дополнительному соглашению». Как отмечает эксперт, по закону покупателю не могут отказать в заключении договора, если тот отказался заключить какое-то еще соглашение.

При нарушении прав можно всегда обратиться в суд, подсказывает Данилов. Если обращение было со стороны физического лица, и приобретение автомобиля не было связано с предпринимательской деятельностью, покупателя могут освободить от уплаты госпошлины, что является дополнительной экономией, подчеркнул эксперт.