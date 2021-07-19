Эксперт рассказал, что может испортить кредитную историю

Просрочки выплат, реструктуризация и займы в микрофинансовых организациях могут испортить кредитную историю и привести к отказам банков в новых ссудах, заявил РИА Новости руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

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По словам эксперта, банки могут отказать клиенту в выдаче займа или предложить более высокий процент, если в его кредитной истерии есть просрочки по выплатам и реструктуризация, так как посчитают сделку рискованной

«Банкротство – можно сказать, это крах кредитной истории. После этой процедуры получить новый заем даже через много-много лет будет практически невозможно», – предупредил Алексей Крамарский.

Он также отметил, что принимая решение о выдаче денег, банки также могут учитывать долги по ЖКХ, сотовой связи и штрафам и обращать внимание на частые запросы кредитной истории, поскольку это можно трактовать как отказ в выдаче займа.

При этом улучшить кредитную историю достаточно сложно и это долгий процесс, который займет около двух-трех лет, предупредил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка.

Банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты даже по небольшим ссудам - например, на бытовую технику. При этом заем в МФО даст обратный эффект, так как это знак для банков, что, возможно, предстоит иметь дело с высоким риском, пояснил он.