Эксперт рассказал, что может испортить кредитную историю

Просрочки выплат, реструктуризация и займы в микрофинансовых организациях могут испортить кредитную историю и привести к отказам банков в новых ссудах, заявил РИА Новости
руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка
Алексей Крамарский.
По словам эксперта, банки могут отказать клиенту в выдаче займа или предложить более высокий процент, если в его кредитной истерии есть просрочки по выплатам и реструктуризация, так как посчитают сделку рискованной
«Банкротство – можно сказать, это крах кредитной истории. После этой процедуры получить новый заем даже через много-много лет будет практически невозможно», – предупредил Алексей Крамарский.
Он также отметил, что принимая решение о выдаче денег, банки также могут учитывать долги по ЖКХ, сотовой связи и штрафам и обращать внимание на частые запросы кредитной истории, поскольку это можно трактовать как отказ в выдаче займа.
При этом улучшить кредитную историю достаточно сложно и это долгий процесс, который займет около двух-трех лет, предупредил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка.
Банкам важно знать, что клиент может обслужить свой заем. Лучшим подтверждением этого могут стать регулярные выплаты даже по небольшим ссудам - например, на бытовую технику. При этом заем в МФО даст обратный эффект, так как это знак для банков, что, возможно, предстоит иметь дело с высоким риском, пояснил он.
Ранее в компании ДОМ.РФ сообщили, что по итогам 2020 года банки выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это больше, чем в 2019-м, на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко
назвал причинами роста выдачи ипотеки снижение ставок по рыночным кредитам с 10-11% до 8% и льготные программы.