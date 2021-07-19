«Борщевой набор»: В России предложили новые меры по снижению цен на еду

«Единая Россия» разработала меры по снижению цен на продукты питания из «борщевого» (набора морковь, лук, картофель, свекла, капуста). Партийцы на совещании 19 июля договорились с губернаторами и представителями торговых сетей об уменьшении наценок и об открытии дополнительных ярмарок для торговли продукцией. Первые итоги планируется подвести через две недели, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

«За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель», — подчеркнул Турчак.

Для координации действий по борьбе с ростом цен была создана рабочая группа во главе с зампредседателя Госдумы Алексеем Гордеевым . По его словам, исправить ситуацию с ценами поможет комплекс специальных мер.

«В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты», — сказал Гордеев и предложил правительству дать срочные соответствующие рекомендации торговым сетям.

Еще одной причиной роста цен Гордеев назвал отсутствие рынков и ярмарок, где производители могли бы напрямую торговать овощами и фруктами. Вице-премьер Виктория Абрамченко подтвердила, что снижения цен на плодоовощную продукцию можно добиться путем двукратного увеличения количества ярмарок в регионах.

«В конце 2020 года Правительство РФ подготовило соответствующее распоряжение. Сегодня 77 субъектов РФ откликнулись и свои „зеркальные“ нормативные акты по организации ярмарочной торговли подготовили. Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга», — сообщила Абрамченко.

Первый зампредседателя заксобрания Свердловской области Виктор Шептий считает, что для снижения цен также необходимо усилить поддержку местных сельхозпроизводителей, «чтобы на полках сетевых магазинов было как можно больше уральских овощей».

«Средний Урал может обеспечить себя овощами и даже поставлять их в другие регионы», — заявил Шептий.

О необходимости оперативных решений говорит и депутат Госдумы Александр Ильтяков

«Некоторые сельхозпроизводители списывают рост цен на плохой урожай прошлого года: все мы помним, сначала была засуха, а затем дожди, значит, урожая собрали меньше. Тем не менее, такой рост цен неприемлем для наших граждан. Считаю, обоснованных предпосылок для этого нет», — заключил Ильтяков.

Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале из-за повышения себестоимости производства. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"Они (торговые сети - прим. ред.) обосновывают это ростом себестоимости продукции, на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5-7%", - сказал Караваев на совещании, которое прошло в понедельник на площадке партии "Единая Россия".

По его словам, сейчас торговые сети применяют внутреннее перекрестное субсидирование, чтобы поддерживать низкие цены на социально значимые продовольственные товары.

"Торговые сети-члены АКОРТ проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров и сокращают реально долю тендерных закупок", - отметил глава ассоциации. Он добавил, что одномоментный отказ от таких закупок едва ли возможен, поскольку тендер - это рыночный инструмент, который служит в том числе и для сдерживания цен.

"Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе", - заключил Игорь Караваев.

Минпромторг России будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены магазинов. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов

"Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали", - сказал Евтухов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что розничные цены на продовольствие растут из-за жадности не только отдельных производителей, но и торговых сетей.

"Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего, на социально значимые товары", - пояснил глава правительства.

Он добавил, что производители, конечно, могут зарабатывать на экспорте, "но не в ущерб интересам российских покупателей".

Во втором квартале 2021 года экономить продолжили 71% россиян, сообщили «Коммерсанту» в NielsenIQ. Согласно исследованию, 68% жителей страны стараются меньше тратить на развлечения вне дома, 67% — на покупку новой одежды, 61% — на питание вне дома, 54% — на ежегодный отпуск, 47% — на замену предметов домашнего обихода, 46% — на покупку еды навынос и доставку.

На более доступные бренды решили переключиться 41% опрошенных. Ещё 38% респондентов заявили, что стали меньше тратить на домашние развлечения. Наиболее заметно выросли доли потребителей, которые экономят на отпуске и покупке еды навынос и с доставкой. По сравнению с первым кварталом показатели увеличились на 4 процентных пункта.

Индекс потребительского оптимизма, по версии NielsenIQ, вырос во втором квартале на один пункт, до 90 единиц. Показатель менее 100 пунктов свидетельствует об осторожном отношении потребителей к своим финансам и перспективам на рынке труда. Отношение к собственным финансам у россиян практически не изменилось. Своё материальное положение позитивно оценили 49% опрошенных против 48% кварталом ранее, ещё 38% сочли «отличными» и «хорошими» перспективы трудоустройства. В первом квартале такой точки зрения придерживались 35% опрошенных. Доля тех, кто готов покупать новые вещи, снизилась на 2 процентных пункта, до 40%.

Основной причиной для беспокойства россияне назвали рост цен на товары повседневного спроса. Об этом заявил каждый третий (33%). В X5 Group отметили, что продовольственная инфляция во втором квартале составила 7,3%, и по сравнению с 2020 годом рост цен остаётся существенным.

В пресс-службе ретейлера отметили, что потребители стали чаще ходить в магазины, но средний чек по сравнению с прошлым годом уменьшился. К примеру, в «Пятерочке» показатель упал на 8,4%, до 394,1 рубля, а в «Перекрестке» — на 19,4%, до 591,4 рубля. По словам директора по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марины Волковой, даже в случае улучшения финансового положения люди могут по инерции сокращать свои расходы.

В июне стало известно, что свыше трети (37%) россиян экономят при покупке еды. Жители страны стали более рассудительно относиться к расходам на фоне роста цен на продукты. Чаще других на еде экономили в Центральном и Сибирском федеральных округах.

Председатель Союза потребителей России и бывший депутат Госдумы Пётр Шелищ заявил, что осенью цены на продукты вновь начнут расти. Экс-парламентарий пояснил, что основные продукты питания будут покупать при любой цене, поэтому регулировать их стоимость не получится. К незаменимым продуктам Шелищ отнёс хлеб, крупы, растительное масло, сахар и макароны. От них не смогут отказаться даже семьи с низкими доходами.

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди всё равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — предупредил Шелищ в интервью «Вечерней Москве».

Решением проблемы роста цен на продукты, по мнению председателя Союза потребителей, может стать увеличение предложений на рынке. Необходимо больше производить самим и не избегать конкуренции с импортом, считает он.

По данным аналитиков, средний рост цен на продукты за год с июня 2020 года по июнь 2021-го составил 6,8%, опередив все прогнозы по инфляции. Самым подорожавшим продуктом стал майонез — он вырос в цене на треть.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила идею ввести советскую систему для сдерживания цен на социально значимые продукты. Антимонопольщики пришли к заключению, что такие меры можно применить и на современном рынке, но только в случае значительного удорожания базовых товаров.