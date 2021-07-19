В АТОР дали совет выезжающим за рубеж россиянам

Ассоциации туроператоров России призвали переболевших и вакцинированных туристов покупать страховку от коронавируса перед поездкой за рубеж.

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«Обязательно надо оформлять, даже если есть антитела и вы переболели или вакцинированы. Мы знаем, что есть случаи этой коварной болезни, когда происходят повторные заболевания», - сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Горина, страховка от COVID-19 стоит не так дорого и позволяет покрыть большую часть затрат на лечение от коронавируса и содержание на карантине в иностранном государстве.

Он также отметил, что в последнее время стал популярен новый вид страховки — от невылета или невыезда в случае диагностирования COVID-19 перед поездкой. В прошлом году этим видом страхования пользовались 5-10% туристов, сейчас уже 42%.

«Если, не дай бог, вы заболели перед поездкой, у вас диагностирован коронавирус, то деньги вам возвращает страховая компания по несостоявшемуся туру. Стоит она от 1% до 5% стоимости путешествия», - пояснил вице-президент АТОР.

Горин также сообщил, что в прошлом году в Турции отдохнули 2,1 млн россиян. Количество страховых случаев по коронавирусу составило 0,4%.