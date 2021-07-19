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Льготные кредиты распространят на электромобили

Праймиещё 1
46 минут назад
Минпромторг РФ с 2022 года распространит льготные автокредиты на электрокары и водородомобили, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью "Российской газете".
Льготные кредиты распространят на электромобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования с 2022 года на низкоуглеродный транспорт — на водороде, электромобили", — отметил Мантуров.
По его словам, проект будет осуществлен в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую Минпромторг разработал и внес в правительство РФ совместно с Минэкономразвития.
Министр подчеркнул также, что в следующем году льготной программой для покупки автомобилей по-прежнему смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин.
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