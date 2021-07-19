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В кабмине назвали главную преграду для роста доходов россиян

Вероника Полынина
20 минут назад
В правительстве заявили о росте реальных располагаемых доходов россиян на 3%. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании cовета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.
В кабмине назвали главную преграду для роста доходов россиян
Фото: ТАССТАСС
«По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру - около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция», - заявил вице-премьер.
Он отметил, что на сегодняшний день инфляция составляет 6,56% в годовом выражении. Темпы роста потребительских цен постепенно снижаются благодаря целому ряду мер, принятому правительством, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года инфляция составит 5%.
По словам Белоусова, чтобы сохранить динамику роста, нужно задействовать ключевой драйвер - ускоренный рост инвестиций.
«Мы в этом году также планировали рост инвестиций в рамках единого плана (достижения национальных целей) - 3,9%, сейчас выходим на 4,5%. Вроде бы это хороший результат, но нужно иметь в виду, что мы в прошлом году сократили инвестиции почти на 1,5%, и что в 2022, 2023 и 2024 годах нам нужно не 4,5%, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5% и выше - 5,1-5,3%», - заявил вице-премьер.
Белоусов допустил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 3,9%, «но может быть и выше».
Реальными располагаемыми денежными доходами населения называются денежные доходы за минусом обязательных платежей, включающих налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д., скорректированные на инфляцию. Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.
Личный счет,Андрей Белоусов,Минэкономразвития,ИТАР-ТАСС,
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