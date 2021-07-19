В кабмине назвали главную преграду для роста доходов россиян

В правительстве заявили о росте реальных располагаемых доходов россиян на 3%. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании cовета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

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«По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру - около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция», - заявил вице-премьер.

Он отметил, что на сегодняшний день инфляция составляет 6,56% в годовом выражении. Темпы роста потребительских цен постепенно снижаются благодаря целому ряду мер, принятому правительством, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года инфляция составит 5%.

По словам Белоусова, чтобы сохранить динамику роста, нужно задействовать ключевой драйвер - ускоренный рост инвестиций.

«Мы в этом году также планировали рост инвестиций в рамках единого плана (достижения национальных целей) - 3,9%, сейчас выходим на 4,5%. Вроде бы это хороший результат, но нужно иметь в виду, что мы в прошлом году сократили инвестиции почти на 1,5%, и что в 2022, 2023 и 2024 годах нам нужно не 4,5%, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5% и выше - 5,1-5,3%», - заявил вице-премьер.

Белоусов допустил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 3,9%, «но может быть и выше».