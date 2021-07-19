Максимум с мая: ставки по вкладам стали выгоднее

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла до максимума с середины мая 2020 года, следует из материалов Банка России

По итогам первой декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,3%. Это на 0,04% больше, чем в третьей декаде предыдущего месяца.

Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимального значения с мая 2020 года, когда она составляла 5,4%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.