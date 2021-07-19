Максимум с мая: ставки по вкладам стали выгоднее

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, выросла до максимума с середины мая 2020 года, следует
из материалов Банка России
.
По итогам первой декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,3%. Это на 0,04% больше, чем в третьей декаде предыдущего месяца.
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимального значения с мая 2020 года, когда она составляла 5,4%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года - 4,33%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк
, «Тинькофф банк
», ВТБ
, Райффайзенбанк
, Газпромбанк
, МКБ, Альфа-банк
, «ФК Открытие
», Промсвязьбанк
и Россельхозбанк
.
В ближайшую пятницу ЦБ РФ проведет очередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Опрошенные газетой «Ведомости» аналитики ведущих финансовых институтов считают, что ключевая ставка будет повышена. Большинство экспертов прогнозируют ее повышение на один процентный пункт до 6,5% с нынешних 5,5%.