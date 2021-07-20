Россиянам предложили получать ипотеку у работодателей

Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотечные кредиты сотрудникам. Ссуду компания выдаст из собственных средств. Купленное жильё будет оставаться в залоге у работодателя. Авторы инициативы считают, что участие бизнеса усилит конкуренцию на ипотечном рынке, а фирмы повысят лояльность сотрудников и получат новый инструмент для инвестирования.

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«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями», — пояснил газете «Известия» автор инициативы, глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Если предложение примут, то работодатели смогут выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, считает собеседник.

После увольнения у сотрудника должна остаться возможность продолжить выплачивать ипотеку. Кроме того, необходимо предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании другим работодателем или банком, сказано в письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину

Новый вариант ипотеки поможет сделать покупку жилья более доступной. Дополнительные средства от бизнеса увеличат конкуренцию на рынке, отмечают риелторы. Ставку по кредитам будут назначать сами компании, а значит, она может быть дифференцированной и зависеть от самого сотрудника. Например, от показателей его работы.

Обращение поступило в аппарат правительства. Его перенаправили в Минфин на проработку по существу.

Большинство россиян считают, что справедливая ставка по ипотеке должна не превышать 5%. Каждый пятый уверен, что она должна быть ниже 1%.

Программа льготной ипотеки, которая действует в России с апреля 2020 года, привела к тому, что цены на недвижимость увеличились из-за роста спроса. Поэтому правительство скорректировало её условия.