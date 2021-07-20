В Госдуму внесут законопроект о новых выплатах семьям с детьми

Законопроект о ежемесячной выплате по 10 тысяч рублей на человека семьям с детьми внесут в Госдуму во второй половине августа. Об этом ТАСС заявил один из его авторов, председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов

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По его словам, в партии намерены решать проблему бедности, охватив в первую очередь самые уязвимые категории. Согласно данным Росстата, 82% малоимущих граждан - это семьи с детьми.

«Законопроект о Справедливом базовом доходе [СБД] мы внесем во второй половине августа. Сейчас мы занимаемся расчетами. Первая категория, которая будет получателем - это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой есть дети», - пояснил Миронов.

По его словам, в случае одобрения инициативы, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тысяч рублей, а семья с тремя детьми уже 50 тысяч рублей каждый месяц.

По предварительным расчетам, реализация законопроекта потребует 7,5 трлн рублей в год, но станет «огромным шагом в борьбе с бедностью» в России, уверен лидер партии.

«На втором этапе начнем платить Справедливый базовый доход пенсионерам, на третьем - каждому гражданину России. На каждый этап уйдет три-четыре года», - пояснил Миронов.