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В Госдуму внесут законопроект о новых выплатах семьям с детьми

Алиса Селезнёва
1 час назад
Законопроект о ежемесячной выплате по 10 тысяч рублей на человека семьям с детьми внесут в Госдуму во второй половине августа. Об этом ТАСС заявил один из его авторов, председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
В Госдуму внесут законопроект о новых выплатах семьям с детьми
Фото: ТАССТАСС
По его словам, в партии намерены решать проблему бедности, охватив в первую очередь самые уязвимые категории. Согласно данным Росстата, 82% малоимущих граждан - это семьи с детьми.
«Законопроект о Справедливом базовом доходе [СБД] мы внесем во второй половине августа. Сейчас мы занимаемся расчетами. Первая категория, которая будет получателем - это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой есть дети», - пояснил Миронов.
По его словам, в случае одобрения инициативы, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тысяч рублей, а семья с тремя детьми уже 50 тысяч рублей каждый месяц.
По предварительным расчетам, реализация законопроекта потребует 7,5 трлн рублей в год, но станет «огромным шагом в борьбе с бедностью» в России, уверен лидер партии.
«На втором этапе начнем платить Справедливый базовый доход пенсионерам, на третьем - каждому гражданину России. На каждый этап уйдет три-четыре года», - пояснил Миронов.
Ранее эксперты из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН предложили обложить налогами миллиардеров и потратить полученные средства на социальные нужды. В частности, они предложили выплачивать по 6 тысяч рублей каждый месяц на каждого ребенка. Потом по столько же каждой матери. И на третьем этапе - каждому отцу. По мнению специалистов, таким образом деньги получат более 90% нуждающихся.
Личный счет,Сергей Миронов,РАН,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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