Разгон инфляции: подорожает ли хлеб

Хлебопеки заявили о резком росте цен почти на все ингредиенты для производства. Стоимость подсолнечного масла и сахара поднялась более чем в полтора раза, а буханка хлеба - максимум на 10%, сообщает «Российская газета».

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Согласно данным Российского союза пекарей, меньше чем за год стоимость сырья и упаковки повысилась в полтора-два раза. Подсолнечное рафинированное масло стало дороже на 72,66%, поднявшись с 85,3 рубля до 147,28 рубля за кг в июне 2021 года. Стоимость сахара для хлебопеков выросла на 23,11% - с 41,561 рубля до 51,164 рубля за кг. За это время упала лишь цена на обдирную ржаную муку (- 11,76%).

Минсельхоз не видит причин для серьезного подорожания хлеба. За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки поднялись на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%. Данные значения сопоставимы с уровнем инфляции, заявили в ведомстве. Там также указали на снижение цен на сырье для хлебопеков и на меры, принимаемые правительством для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

В новом сезоне ценовых колебаний на подсолнечное масло не ожидается. Эксперты ждут рекордного урожая подсолнечника, и соответственно, снижения цены на него, полагает исполнительный директор группы «Благо» Сергей Бахонкин. Он также указал на действие в России экспортной пошлины на подсолнечник, которой не было осенью 2020 года. Осенью введут пошлину на масло. Все это поможет внутреннему рынку в сохранении баланса и борьбе с существенными ценовыми скачками, считает Бахонкин.

Оптовая стоимость сахара вне соглашений между производителями и торговыми сетями падает пятый месяц подряд - с 46,8 рубля до 41 рубля за кг, указывают в Институте конъюнктуры аграрного рынка. Согласно данным Минсельхоза, в 2021 году площадь под сахарной свеклой увеличили приблизительно на 10%. Ожидается хороший урожай и, соответственно, дальнейшая стабилизация цен на сахар.