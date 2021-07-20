Россиян предупредили о мошенничествах со школьными выплатами

Как отметил эксперт, лишь за первую половину июля в России выявили более 170 фейковых сайтов, которые гарантируют гражданам предоставление различных государственных выплат. На них можно было увидеть, какое количество компенсаций якобы полагалось человеку и точную сумму выплат. Кроме того, предлагалось связаться с юристом фейковой организации для того, чтобы зачислить средства. После этого мошенники могли украсть данные банковской карты в ходе их ввода на фишинговом ресурсе или требовали заплатить комиссию, после чего пропадали.