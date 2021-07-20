Россиян предупредили о мошенничествах со школьными выплатами

Решение о выплатах семьям со школьниками заставило активизироваться кибермошенников, сообщил
«Известиям» директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин
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Как отметил эксперт, лишь за первую половину июля в России выявили более 170 фейковых сайтов, которые гарантируют гражданам предоставление различных государственных выплат. На них можно было увидеть, какое количество компенсаций якобы полагалось человеку и точную сумму выплат. Кроме того, предлагалось связаться с юристом фейковой организации для того, чтобы зачислить средства. После этого мошенники могли украсть данные банковской карты в ходе их ввода на фишинговом ресурсе или требовали заплатить комиссию, после чего пропадали.
Мошенники стараются ориентироваться на повестку дня и изменения, которые касаются большинства граждан, отмечает ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов.
«Ими могут быть использованы новости о выплатах для школьников, пенсионные реформы, изменения в налоговом законодательстве. Схемы при этом различаются незначительно: всегда разыгрывается спектакль, вовлекающий жертву и укрепляющий в сознании факт, что действовать нужно быстро», — подчеркивает он.
Как отмечается, похищенные данные мошенники могут использовать для оформления кредита на жертву кражи.
Во избежание проблем нужно использовать только надежные сайты, проверять сертификат подлинности (в адресной строке браузера), воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам и отказаться от ввода своих персональных данных, включая данные платежной карты, заявил директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов
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Если хищение произошло, нужно незамедлительно заблокировать карту и операции по счету, обратившись в банк по телефону горячей линии. После этого необходимо обратиться в полицию, подсказал ведущий юрист Европейской Юридической службы Павел Кокорев.
Как стало известно, ВТБ
выявил новую мошенническую схему с предложением бонусов за вакцинацию. В социальных сетях распространяются объявления о бонусах в размере 5 тысяч рублей, которые якобы направляются клиентам ВТБ после вакцинации. Целью мошенничества является выяснение данных карты и хищение денежных средств. Об этой схеме знают в Газпромбанке
и «Лаборатории Касперского»
, сообщили их представители.