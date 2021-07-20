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Недополученные миллиарды: как вернуть до ₽650 тысяч после покупки жилья в ипотеку

Лера Букина
32 минуты назад
Только 17% заемщиков осведомлены о возможности получения двух налоговых вычетов за покупку квартиры в ипотеку, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Райффайзенбанка.
Недополученные миллиарды: как вернуть до ₽650 тысяч после покупки жилья в ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Большая часть респондентов (72%) считает, что при покупке жилья в кредит могут рассчитывать лишь на одну такую выплату.
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Напомним, что налоговый вычет является возможностью вернуть часть уплаченного подоходного налога. Что касается ипотеки, то вычета полагается два. Первый (имущественный) предполагает 13% от цены на жилье, лимит для вычисления составляет 2 млн рублей. Соответственно, можно вернуть максимум 260 тысяч. Второй предполагает 13% от ипотечной ставки, выплаченной банку, где также имеется лимит по сумме: не более 3 млн. Тут максимум можно рассчитывать на 390 тысяч рублей.
ВТБ, МКБ, Абсолют Банк и «Зенит» осведомляют своих клиентов о возможности получения налогового вычета за приобретение квартиры в ипотеку, заявили в данных кредитных организациях.
Воспользоваться налоговым вычетом с приобретения недвижимости и оплаты процентов по жилищному кредиту можно воспользоваться только один раз в жизни, подав документы только за три последних года, указал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Вместе с тем каждому из супругов полагается выплата с приобретения жилья. Так они смогут удвоить его размер.
«Важно помнить, что на вычет могут рассчитывать только те, кто платит налоги по ставке 13%. То есть ни ИП на упрощенке, ни самозанятые не могут его получить», — сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
С мая 2021 года процедуру получения гражданами вычета по НДФЛ значительно упростили, напомнил управляющий партнер юридической компании КМК Максим Мороз. Однако он указал на то, что в ходе оформления основного вычета поступит отказ, если покупка недвижимого имущества произведена за счет бюджетных средств, а также если сделка купли-продажи заключена между супругами и родственниками
Данный инструмент не очень востребован в России, несмотря на возможность получить до 650 тысяч рублей, заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его мнению, проблема заключается в низкой финансовой грамотности граждан, поскольку мало людей осведомлены о втором вычете. По оценке эксперта, такими «бонусами» пользуются не более 35% заемщиков, в этой связи недополученные средства исчисляются десятками миллиардов.
Недавно в России предложили изменить механизм выплаты налогового вычета при покупке квартиры. Федеральная риелторская сеть «Этажи» выступила за выдачу налогового вычета банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки. Она направила данное предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Личный счет,Антон Красильников,Петр Гусятников,Марат Хуснуллин,Абсолют Банк,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,газета "Известия",
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