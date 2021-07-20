Россияне пожаловались на сложности с поиском работы

Большинству россиян стало сложнее найти работу или подработку в своей сфере, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, передает
«Прайм».
В опросе приняли участие около 1 тысячи человек в разных регионах России. Так, с подобной проблемой столкнулся 41% жителей страны. 32% участников исследования сообщили, что найти работу для них не составляет труда, как и ранее. 7% заявили, что им стало проще ее найти, а 20% не следят за ситуацией на рынке труда.
По словам экспертов, большая часть жителей России, скорее, негативно оценивает изменения в своей отрасли. Так, около 40% считают, что ситуация стала намного хуже, еще 21% респондентов не настолько критичны в своих суждениях, однако все же признают, что ухудшения есть. Лишь 4% опрошенных заметили, что в отрасли произошло очевидное улучшение. 7% указали на «незначительное улучшение» на своей работе.
Исследование также показало, что ровно половина россиян (50%) столкнулись со значительным снижением доходов с начала года, еще 14% сообщили о «небольшом уменьшении». 22% россиян заявили, что их уровень достатка не изменился, а 14% участников исследования признались в росте доходов.
Как сообщил накануне президент России Владимир Путин
в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, уровень безработицы в России практически вернулся к показателям 2019 года — 4,9%.
Лишь 44% россиян заявили, что их устраивает нынешний заработок, при этом больше всего россиянам на своей работе нравятся режим работы, выполняемые обязанности и условия труда, следует их данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом
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