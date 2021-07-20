Эксперт рассказала, как не лишиться денег в банке

Лишиться средств в банке можно в нескольких случаях, заявила агентству «Прайм» генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. В частности, это может произойти, если у банка отзовут лицензию, а вклад клиента не застрахован в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) или превышает лимит в 1,4 миллиона рублей. Также это может случиться, если ставки по депозиту не покрывают инфляцию, а также в случае вывода средств мошенниками.

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Как подчеркнула Ускова, тем гражданам, которые не хотят лишиться накоплений, следует диверсифицировать вклады – «не опускать все монетки в одну копилку».

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Самым простым и понятным инструментом для сохранения накоплений являются банковские вклады, отмечает Ускова. Также депозиты в банках еще и предоставляют гарантию по доходности.

В марте 2021 года для самых популярных рублевых депозитов учредили следующие минимальные процентные ставки: на срок от 3 до 6 месяцев — 4,073%, от 6 до 12 месяцев — 4,784%, более 1 года — 5,335%.

«При этом инфляция с начала года уже превысила 6%, а это значит, что ставки по большинству депозитов уже не компенсируют рост цен, и вы теряете деньги», — отметила эксперт, указав на возможность рассмотреть инвестиционные продукты, которые предлагают крупные банки.

Не следует пренебрегать «цифровой гигиеной», советует специалист. Для защиты накоплений следует внимательно проверять сайты и сервисы, которые запрашивают данные банковской карты. Также она заявила о необходимости читать отзывы, установить антивирус и проверять компьютер и телефон на предмет вредоносных программ. Кроме того, Ускова рекомендует включать двойную аутентификацию, пользоваться разными пин-кодами и кодами от входа в мобильный банк и не сообщать никому данные карты и 3-D Secure коды.

Ускова считает, что для покупок нужно завести отдельную виртуальную карту.