Перечислены популярные мифы о бесконтактной оплате

Бесконтактные технологии становятся все более популярными, однако у ряда банковских клиентов все еще остаются подозрения из-за сложившегося представления о том, что находящаяся в кошельке карта надежнее, чем ее цифровой аналог. Об этом РИА Новости рассказали
эксперты Россельхозбанка
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В действительности же бесконтактные платежи не уступают картам в безопасности. Однако нельзя сообщать никому данные своей карты и не переходить по подозрительным ссылкам, покупая товары в интернете, отмечают эксперты.
«Доля бесконтактных платежей составит к концу 2021 года более 70% от всех банковских транзакций. Дальнейшему распространению цифровых видов оплаты мешают существующие мифы о недостаточной защищенности таких операций», - отмечают в кредитной организации.
Как отмечается, цифровая карта - абсолютный аналог пластиковой карты, который включает в себя тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества.
Многие россияне боятся платить с помощью смартфона из-за страха стать жертвой хищения платежных реквизитов и личных данных, ведь существует миф, что это может произойти в момент оплаты с применением технологии беспроводной передачи данных (NFC).
С появлением таких гаджетов, как платежные часы, брелоки, кольца, эти опасения лишь усилились. Однако пользоваться смартфоном абсолютно безопасно, поскольку такие платежи защищены криптографией, отметил директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов
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Существует еще один миф, связанный с оплатой товаров в интернете. Многих пользователей пугает, когда в ходе онлайн-оплаты ресурс перенаправляет их на специальную страницу оплат, где необходимо ввести номер карты, срок действия и CVV-код. По словам экспертов, официальные сайты пользуются SSL-сертификатом безопасности: название сайта начинается с «https://» (также у таких сайтов можно увидеть значок закрытого замка). Начало «http://», должно заставить человека задуматься о том, что он имеет дело с фальшивым сайтом. Там не следует вводить никакие данные.
Как отмечает Соколов, чаще всего хищение происходит не из-за невнимательности клиента, а не из-за высокотехнологичных разработок.
Для совершения операций в интернете эксперты советуют завести отдельный счет и привязать к нему карту, на которой лучше хранить определенное количество денег.
Во время летних отпусков мошенники создали новую схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Сначала они производят регистрацию несуществующего отеля на одном из настоящих агрегаторов, после чего буквально выманивают деньги с помощью сайта-двойника, пояснил он.