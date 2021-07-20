Перечислены популярные мифы о бесконтактной оплате

Бесконтактные технологии становятся все более популярными, однако у ряда банковских клиентов все еще остаются подозрения из-за сложившегося представления о том, что находящаяся в кошельке карта надежнее, чем ее цифровой аналог. Об этом РИА Новости рассказали эксперты Россельхозбанка

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В действительности же бесконтактные платежи не уступают картам в безопасности. Однако нельзя сообщать никому данные своей карты и не переходить по подозрительным ссылкам, покупая товары в интернете, отмечают эксперты.

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«Доля бесконтактных платежей составит к концу 2021 года более 70% от всех банковских транзакций. Дальнейшему распространению цифровых видов оплаты мешают существующие мифы о недостаточной защищенности таких операций», - отмечают в кредитной организации.

Как отмечается, цифровая карта - абсолютный аналог пластиковой карты, который включает в себя тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества.

Многие россияне боятся платить с помощью смартфона из-за страха стать жертвой хищения платежных реквизитов и личных данных, ведь существует миф, что это может произойти в момент оплаты с применением технологии беспроводной передачи данных (NFC).

С появлением таких гаджетов, как платежные часы, брелоки, кольца, эти опасения лишь усилились. Однако пользоваться смартфоном абсолютно безопасно, поскольку такие платежи защищены криптографией, отметил директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов

Существует еще один миф, связанный с оплатой товаров в интернете. Многих пользователей пугает, когда в ходе онлайн-оплаты ресурс перенаправляет их на специальную страницу оплат, где необходимо ввести номер карты, срок действия и CVV-код. По словам экспертов, официальные сайты пользуются SSL-сертификатом безопасности: название сайта начинается с «https://» (также у таких сайтов можно увидеть значок закрытого замка). Начало «http://», должно заставить человека задуматься о том, что он имеет дело с фальшивым сайтом. Там не следует вводить никакие данные.

Как отмечает Соколов, чаще всего хищение происходит не из-за невнимательности клиента, а не из-за высокотехнологичных разработок.

Для совершения операций в интернете эксперты советуют завести отдельный счет и привязать к нему карту, на которой лучше хранить определенное количество денег.