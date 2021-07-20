Участники рынка оценили влияние эскроу-счетов на цену недвижимости в Москвы

Переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу для возведения новостроек в Москве практически никак не сказался на резком росте цен на недвижимость, куда сильнее на рынок повлияла льготная ипотека. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РБК

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Как отмечается в обзоре Единого реестра застройщиков, в этом году Москва возглавила рейтинг регионов России с самыми высокими ценами за квадратный метр строящегося жилья. В среднем покупателям он обходится в 217,7 тыс. рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург (136,2 тыс.руб), на третьем - Московская область (99,66 тыс.руб).

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Сейчас в Москве с привлечением эскроу-счетов возводится более 63% проектов. С момента введения эскроу в 2019 году в Москве заключены и действуют 81,6 тыс. договоров долевого участия, на счетах аккумулировано свыше 887 млрд рублей.

По словам председателя совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, в 2019 году квадратный метр в квартире стандарт-класса в Москве стоил в среднем 127 тыс. рублей, комфорт-класса — 161 тыс. рублей, бизнес-класса — 237,5 тыс. рублей. Сейчас стоимость недвижимости в новостройках выросла на 40-59,6% и составляет от 177,7 тыс. до 378,8 тыс. рублей.

Однако, по ее словам, на резкий рост стоимости жилья повлияла прежде всего льготная ипотека. В свою очередь управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что на росте цен сказались увеличение стоимости стройматериалов, ослабление рубля и ажиотажный спрос. Эксперты уверены, что снижения цен на новостройки в Москве в ближайшее время ожидать не стоит.

«На смену покупателям, которым была неважна надежность вложений, но важна цена входа в проект, пришли желающие защитить средства на эскроу-счетах, пусть это будет и дороже», — отметила глава «Бест-Новострой», а 2019 год, по ее мнению, оказался самым стабильным по числу сделок.