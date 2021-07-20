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Участники рынка оценили влияние эскроу-счетов на цену недвижимости в Москвы

Алиса Селезнёва
42 минуты назад
Переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу для возведения новостроек в Москве практически никак не сказался на резком росте цен на недвижимость, куда сильнее на рынок повлияла льготная ипотека. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РБК.
Участники рынка оценили влияние эскроу-счетов на цену недвижимости в Москвы
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается в обзоре Единого реестра застройщиков, в этом году Москва возглавила рейтинг регионов России с самыми высокими ценами за квадратный метр строящегося жилья. В среднем покупателям он обходится в 217,7 тыс. рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург (136,2 тыс.руб), на третьем - Московская область (99,66 тыс.руб).
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Сейчас в Москве с привлечением эскроу-счетов возводится более 63% проектов. С момента введения эскроу в 2019 году в Москве заключены и действуют 81,6 тыс. договоров долевого участия, на счетах аккумулировано свыше 887 млрд рублей.
По словам председателя совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, в 2019 году квадратный метр в квартире стандарт-класса в Москве стоил в среднем 127 тыс. рублей, комфорт-класса — 161 тыс. рублей, бизнес-класса — 237,5 тыс. рублей. Сейчас стоимость недвижимости в новостройках выросла на 40-59,6% и составляет от 177,7 тыс. до 378,8 тыс. рублей.
Однако, по ее словам, на резкий рост стоимости жилья повлияла прежде всего льготная ипотека. В свою очередь управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что на росте цен сказались увеличение стоимости стройматериалов, ослабление рубля и ажиотажный спрос. Эксперты уверены, что снижения цен на новостройки в Москве в ближайшее время ожидать не стоит.
«На смену покупателям, которым была неважна надежность вложений, но важна цена входа в проект, пришли желающие защитить средства на эскроу-счетах, пусть это будет и дороже», — отметила глава «Бест-Новострой», а 2019 год, по ее мнению, оказался самым стабильным по числу сделок.
Начиная с 2019 года, покупатель квартиры, заключая договор участия в долевом строительстве, не передает деньги непосредственно застройщику, а кладет их на эскроу-счет. Застройщик сможет забрать деньги, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. В случае возникновения проблем с завершением строительства дома покупатель может рассчитывать на возврат суммы, внесенной за квартиру.
Личный счет,Мария Литинецкая,
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