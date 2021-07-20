Россиянам раскрыли способ заработать на облигациях

Эксперт «Сбера» рассказал о способах инвестиций, доходы по которым превышают инфляцию.

Чтобы получить доход выше инфляции, инвесторам нужно вкладываться в облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, считает старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Григорий Островский.

По словам финансиста, мировые долговые рынки отреагировали на ускорение темпов инфляции повышением волатильности. Россия не осталась в стороне от этого тренда, поэтому доходность государственных облигаций выросла в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1-2% с начала года.

Рынок рублевых облигаций в настоящий момент гораздо привлекательнее, чем банковские депозиты, поэтому инвесторам, которые хотят получать доход, обгоняющий инфляцию, следует обратить на них внимание.

«Доходности выросли и находятся на привлекательных уровнях; накопленный Банком России опыт реагирования на непростые вызовы со стороны рынков и решительность действий говорит в пользу тезиса о стабилизации инфляции в будущем; наблюдается рост новых размещений рублевых облигаций», - сказал Григорий Островский РИА «Новости».

Эксперт рекомендует вкладываться в долгосрочные ОФЗ со сроком погашения 5-10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона, которые с учетом роста цен могут показать доходность 9-10% годовых в ближайшие один-два года.