Более 70% россиян экономят на развлечениях, одежде и еде на фоне растущего беспокойства ростом цен на товары повседневного спроса, пишет
«Коммерсант» со ссылкой на индекс потребительского оптимизма, составленного компанией NielsenIQ.
Индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021 года вырос с 89 до 90 пунктов, однако цифра ниже 100 означает, что граждане относятся к своему финансовому положению «осторожно».
Доля положительно оценивающих свое материальное положение россиян составила 49% против 48% в первом квартале года.
Перспективы трудоустройства положительно оценили 38% респондентов. В первом квартале этот показатель равнялся 35%.
При этом даже те опрошенные, которые сохраняют уверенность в своем финансовом положении, продолжают сокращать расходы. Об экономии заявил 71% граждан.
68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% — в покупке новой одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд, 41% опрошенных переходят на более доступные бренды.
Доля потребителей, экономящих на отпуске и покупке еды навынос или с доставкой, выросла во втором квартале года на 4 процентных пункта.
33% респондентов заявили, что обеспокоены продолжающимся ростом цен на товары повседневного спроса.
В X5 Group подтвердили эту тенденцию, сообщив, что граждане стали чаще посещать магазины, но меньше покупать. Во втором квартале 2021 года средний чек в «Пятерочке» сократился на 8,4%, до 394,1 рублей, а в «Перекрестке» — на 19,4%, до 591,4 рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года.