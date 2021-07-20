Более 70% россиян экономят на развлечениях, одежде и еде на фоне растущего беспокойства ростом цен на товары повседневного спроса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на индекс потребительского оптимизма, составленного компанией NielsenIQ.

Индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021 года вырос с 89 до 90 пунктов, однако цифра ниже 100 означает, что граждане относятся к своему финансовому положению «осторожно».

Доля положительно оценивающих свое материальное положение россиян составила 49% против 48% в первом квартале года.

Перспективы трудоустройства положительно оценили 38% респондентов. В первом квартале этот показатель равнялся 35%.

При этом даже те опрошенные, которые сохраняют уверенность в своем финансовом положении, продолжают сокращать расходы. Об экономии заявил 71% граждан.

68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% — в покупке новой одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд, 41% опрошенных переходят на более доступные бренды.

Доля потребителей, экономящих на отпуске и покупке еды навынос или с доставкой, выросла во втором квартале года на 4 процентных пункта.

33% респондентов заявили, что обеспокоены продолжающимся ростом цен на товары повседневного спроса.