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Россиянам напомнили правила хранения денег в банках

Вероника Полынина
47 минут назад
Специалисты рассказали, как обезопасить себя от потери денег в банке.
Россиянам напомнили правила хранения денег в банках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам генерального директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасии Усковой, потерять лежащие в банке деньги можно в нескольких случаях.
Во-первых, банк может лишиться лицензии. В этом случае хранящиеся там средства, не превышающие 1,4 млн рублей, должны быть компенсированы государственным агентством по страхованию вкладов.
«Ваши деньги защищены государственным агентством по страхованию вкладов, и, в случае если ваш банк лишится лицензии, АСВ компенсирует ваши потери, но сумма страхового покрытия не превышает 1,4 миллиона рублей. Поэтому советуем не хранить большие средства в одном банке», - сказала Ускова агентству «Прайм».
Потерять деньги можно также из-за того, что уровень инфляции превышает доходность по вкладам. Чтобы этого избежать, можно обратиться к инвестиционным продуктам, которые предлагают крупные банки, отметила финансист.
Она также призвала внимательней относиться к покупкам в сети: внимательно проверять сайты и сервисы, которые запрашивают данные банковской карты, и при малейших подозрениях отказываться от транзакций.
Ускова рекомендовала установить антивирус, проверять компьютер и телефон на предмет вредоносных программ, включить двойную аутентификацию, не использовать одинаковые пин-коды для входа в телефон и в мобильный банк.
«Хорошим решением будет выпуск отдельной виртуальной карты для покупок здесь и сейчас. Так вы будете точно уверены, что данные вашей основной карты не попадут к злоумышленникам», - добавила специалист.
Личный счет,Агентство по страхованию вкладов,
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