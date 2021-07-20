Россиянам напомнили правила хранения денег в банках

Специалисты рассказали, как обезопасить себя от потери денег в банке.

По словам генерального директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасии Усковой, потерять лежащие в банке деньги можно в нескольких случаях.

Во-первых, банк может лишиться лицензии. В этом случае хранящиеся там средства, не превышающие 1,4 млн рублей, должны быть компенсированы государственным агентством по страхованию вкладов

«Ваши деньги защищены государственным агентством по страхованию вкладов, и, в случае если ваш банк лишится лицензии, АСВ компенсирует ваши потери, но сумма страхового покрытия не превышает 1,4 миллиона рублей. Поэтому советуем не хранить большие средства в одном банке», - сказала Ускова агентству «Прайм».

Потерять деньги можно также из-за того, что уровень инфляции превышает доходность по вкладам. Чтобы этого избежать, можно обратиться к инвестиционным продуктам, которые предлагают крупные банки, отметила финансист.

Она также призвала внимательней относиться к покупкам в сети: внимательно проверять сайты и сервисы, которые запрашивают данные банковской карты, и при малейших подозрениях отказываться от транзакций.

Ускова рекомендовала установить антивирус, проверять компьютер и телефон на предмет вредоносных программ, включить двойную аутентификацию, не использовать одинаковые пин-коды для входа в телефон и в мобильный банк.