Минпромторг опроверг риск "пустых полок" из-за новой реформы

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В письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее направили главе Минприроды письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи с готовящимися поправками в законы о торговле и об отходах производства. Поправки предполагают введение ответственности для производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.

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В письме говорится, что запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, «с большой долей вероятности может привести к пустым полкам» и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.

Виктор Евтухов, комментируя опасения ритейлеров, заявил, что «из подготовленных законопроектов никак не вытекают пустые или полные полки в магазинах».

Он обратил внимание, что подготовленные Минприроды поправки пока находятся в стадии обсуждения, и ряд вопросов требует более детальной проработки.

Кроме того, Евтухов призвал представителей бизнеса «аккуратнее относиться к публичным высказываниям».

«Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена», - заключил замминистра промышленности и торговли.