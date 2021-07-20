Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Минпромторг опроверг риск "пустых полок" из-за платы за утилизацию

Вероника Полынина
27 минут назад
Обсуждаемые в правительстве поправки об ответственности производителей за утилизацию упаковки не приведут к дефициту товаров в магазинах. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя письмо ритейлеров главе Минприроды РФ Александру Козлову, сообщает «Прайм».
Минпромторг опроверг риск "пустых полок" из-за новой реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее направили главе Минприроды письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи с готовящимися поправками в законы о торговле и об отходах производства. Поправки предполагают введение ответственности для производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.
Видео дня
В письме говорится, что запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, «с большой долей вероятности может привести к пустым полкам» и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.
Виктор Евтухов, комментируя опасения ритейлеров, заявил, что «из подготовленных законопроектов никак не вытекают пустые или полные полки в магазинах».
Он обратил внимание, что подготовленные Минприроды поправки пока находятся в стадии обсуждения, и ряд вопросов требует более детальной проработки.
Кроме того, Евтухов призвал представителей бизнеса «аккуратнее относиться к публичным высказываниям».
«Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена», - заключил замминистра промышленности и торговли.
Расширенная ответственность производителя действует в России с 2014 года. Она подразумевает, что предприятие, выпустившее товар, должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). РОП дает три опции производителю: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно.
Личный счет,Виктор Евтухов,Александр Козлов,Минприроды,Минпромторг,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители